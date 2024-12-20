Дроны ВСУ атаковали российские региона минувшей ночью

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны отбили атаку 36 украинских беспилотников на российские регионы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего уничтожено или перехвачено 36 вражеских беспилотников. Из них 16 ликвидировали в Краснодарском крае, 14 – в акватории Черного моря. Еще пять украинских дронов сбили в Белгородской области и один – в Курской.
Накануне сообщалось, что беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаку на нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области. Также сообщалось об атаке БПЛА на аэродромы в Таганроге и Батайске.
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