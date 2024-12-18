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ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow

Балицкий: над Бердянском и Токмаком сбили четыре ракеты Storm Shadow ВСУ
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Украинские боевики предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку. Об этом написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, были сбиты. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате вражеской атаки нет.

Балицкий пояснил, что осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, а осколки остальных — в поле западнее Токмака.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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FT связала убийство Кириллова с огромной властью СБУ на Украине
18 декабря 2024, 20:46

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Служба безопасности Украины (СБУ), как прямой наследник КГБ СССР, причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова и является одной из наиболее разветвленных организаций. Об этом пишет Financial Times в своем материале «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала».
«…Стоит за диверсиями, кибератаками, а также убийствами высокопоставленных лиц на российской территории», — уточняют авторы статьи.
СБУ не признала, что причастна к теракту, однако журналистские источники издания, по утверждению Financial Times, говорят об обратном. Известно, что украинское ведомство за день до взрыва предъявило офицеру ВС РФ обвинения.

Игорь Кириллов погиб на Рязанском проспекте столицы накануне во вторник, 17 декабря. Подозреваемых задержали, идет расследование.

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Зеленский приехал в Брюссель на переговоры с партнерами
18 декабря 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Tanaonte

Владимир Зеленский в Брюсселе на переговорах с партнерами. Об этом украинский политик проинформировал в Telegram-канале.
«Европе нужна мощная позиция ради надежного мира», — сказано в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что фундаментальная проблема завершения конфликта на Украине касается европейской стороны. По его словам, нужна скоординированная и эффективная работа стран Европы.

Глава киевского режима готов провести встречи с руководством НАТО, Чехии, Польши, Нидерландов, Дании, Италии, Германии и Франции.

Перед этим представитель администрации США Майкл Карпентер говорил о том, что украинской стороне необходим так называемый «рычаг давления» для диалога с Россией.

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#владимир зеленский
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В США рассказали, что нужно Киеву для переговоров с Россией
Карпентер: Киеву необходим рычаг давления для переговоров с РФ
18 декабря 2024, 20:01

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Для переговоров с Россией киевскому режиму нужен «рычаг давления», заявил журналистам представитель Белого дома Майкл Карпентер.
«Для переговоров нужен рычаг давления, сами по себе они никуда не приведут. Вопрос для новой команды: где рычаг давления? Другой вопрос: как добиться участия России в переговорах, чтобы она говорила о чем-то кроме капитуляции Украины», — сказал Карпентер.

Он резюмировал, что Вашингтон делает все для лучшего положения Киева, в частности, предоставляет всевозможную помощь украинцам.

Перед этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что завершить конфликт на Украине мешает желание НАТО расшириться и распространить свою экспансию.

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#украина
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#новости
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«Назойливый гонец от Путина»: советник Зеленского жестко отозвался об Орбане
В офисе Зеленского снова отказались от предложения Орбана о перемирии
18 декабря 2024, 19:10

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин жестко высказался о предложении премьера Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии. Его слова передает украинское издание «Страна».
«Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны», — заявил Литвин.
18 декабря Орбан заявил, что Владимир Зеленский должен взять ответственность за принятие предложения о рождественском перемирии или отказ от него.

Ранее Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но глава киевского режима Владимир Зеленский отверг такую инициативу.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его.

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На Украине не верят, что Запад отправит туда миротворцев в ближайшее время
Подоляк сомневается, что Запад направит миротворцев на Украину в ближайшее время
18 декабря 2024, 18:53

Фото: iStock/razihusin

Украина не надеется на то, что Запад отправит миротворцев в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска — это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии», — заявил Подоляк.

По его словам, руководства некоторых стран Запада осознают риски от РФ после окончания горячей фазы конфликта на Украине.

Однако Подоляк отметил, что Россия «без принуждения» не согласится ни на один из сценариев, который ей не придется по нраву.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину, пока там не будут прекращены боевые действия.

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Ростовскую область атаковали 10 ракет ВСУ
В Ростовской области силы ПВО отразили атаку 10 ракет ВСУ
18 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/bpawesome

Средства противовоздушной обороны сбили 10 украинских ракет в небе над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет. В Каменском районе в результате падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом по улице Первомайской», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он добавил, что осколки сбитых ракет повредили остекление в доме по улице Речная. А во дворе частного дома по улице Карла Маркса нашли фрагмент ракеты. В настоящее время спецслужбы оцепили место.

По предварительным данным, в результате вражеской ракетной атаки никто не пострадал.

По информации Telegram-канала «Военная хроника», основная часть украинских ракет была сбита или перехвачена в районе Малой Каменки в 70 км от военного аэродрома Миллерово. Предполагается, что ракеты выпустили из-под Покровска. SHOT пишет, что среди них были американские ATACMS, а целью был город Каменск-Шахтинский.

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Участникам СВО из Подмосковья помогли получить удостоверения ветеранов боевых действий
Участники СВО из Подмосковья получили удостоверения ветеранов боевых действий
18 декабря 2024, 18:08

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Вмешательство военной прокуратуры помогло участникам спецоперации из Московской области получить удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
«42 военная прокуратура гарнизона добилась восстановления нарушенных прав военнослужащих – участников СВО. Установлено, что на протяжении длительного периода четырём подмосковным военным не выдавали такие удостоверения. Военный прокурор гарнизона внёс в адрес командования представления об устранении нарушений закона», – говорится в сообщении.
В итоге права участников специальной военной операции восстановлены, удостоверения им вручены.

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#подмосковье
#московская область
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#ветераны
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Рябков рассказал, что мешает урегулированию конфликта на Украине
Рябков заявил, что урегулированию конфликта мешает стремление НАТО расшириться
18 декабря 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Mordolff

Урегулированию конфликта на Украине мешает бесконечное стремление альянса НАТО расшириться, а также его желание освоить украинскую республику в военно-политическом плане. Об этом в рамках дискуссионного клуба «Валдай» заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«По большому счету это напрямую блокирует любые пути к долгосрочному политико-дипломатическому урегулированию нынешнего кризиса», — пояснил дипломат.
Страны блока НАТО стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе. У экспертов не единожды звучало мнение, что Киев просто используют в качестве инструмента, чтобы нанести РФ стратегическое поражение. При этом Владимир Зеленский, чей срок истек 20 мая, продолжает требовать членства Украины в альянсе, либо компенсации за отказ от него.

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В Венгрии рассказали, как приход Трампа повлиял на ЕС
Сийярто заявил, что ЕС не осознаёт новой реальности, связанной с Трампом
18 декабря 2024, 17:23

Фото: istockphoto/makaule

Евросоюз не осознаёт новой реальности, которая связана со скорой инаугурацией новоизбранного американского президента Дональда Трампа, а также с продвижением ВС РФ. Об этом заявил в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что предложение о рождественском перемирии актуально, при том, что Киев его отверг.
«Так что сложилась качественно новая реальность, а в Европе многие ведут себя так, как будто этого не случилось», — подчеркнул Сийярто.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не собирается допускать венгерского премьера Виктора Орбана до посредничества в мирных переговорах по урегулированию украинского кризиса. Зеленского уже раскритиковали в Верховной раде.

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