ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow

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Украинские боевики предприняли попытку авиационного удара по Бердянску и Токмаку. Об этом написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, все четыре ракеты, предположительно Storm Shadow, были сбиты. Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате вражеской атаки нет.
Балицкий пояснил, что осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, а осколки остальных — в поле западнее Токмака.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Балицкий пояснил, что осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, а осколки остальных — в поле западнее Токмака.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова