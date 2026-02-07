Дроны ВСУ атаковали Тверскую область, очевидцы заметили пожар в одном из районов

07 февраля 2026, 04:33

SHOT: Дроны ВСУ атаковали Тверскую область, в одном из районов начался пожар

Фото: iStock/dzika_mrowka

Беспилотники атаковали территорию Тверской области. Местные жители сообщают о серии мощных взрывов и возгорании в одном из районов. Предварительно, сработали системы ПВО, пишет Telegram-канал SHOT.





Согласно материалу, хлопки в Конаковском районе начались около 3:30 утра. Одновременно с этим в небе раздавался гул моторов, характерный для низколетящих БПЛА. Взрывы все еще не стихли, при этом их общее количество превысило десять штук.



Очевидцы также сообщили о задымлении и пожаре в направлении посёлка Редкино, расположенного примерно в 40 километрах от Твери. На место происшествия уже выехали пожарные расчёты. Официальной информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате налета дронов ВСУ пока не поступало.