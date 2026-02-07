ПВО отразила атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области
Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников в ходе ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
По его сведениям, ПВО ликвидировала воздушные цели в четырёх районах: Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших на настоящий момент отсутствует и будет уточняться.
«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — добавил губернатор Ростовской области.Напомним, что в ночь с 6 на 7 февраля врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о пожаре на одном из предприятий после налета БПЛА ВСУ.
