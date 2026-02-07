ПВО отразила атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области

07 февраля 2026, 06:27

Фото: iStock/bbsferrari

Силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотников в ходе ночной атаки ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.





По его сведениям, ПВО ликвидировала воздушные цели в четырёх районах: Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших на настоящий момент отсутствует и будет уточняться.





«Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны», — добавил губернатор Ростовской области.