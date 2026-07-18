Дроны ВСУ попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, погибли люди
В ночь с 17 на 18 июля украинские беспилотники атаковали Котовск в Тамбовской области. БПЛА попали в логистический центр Wildberries, есть жертвы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем канале на платформе MAX.
Он пояснил, что семь сотрудников логистического центра, которые работали в ночную смену, погибли. Ещё 24 человека пострадали – всем им оказывают медицинскую помощь в больницах Котовска и Тамбова.
На место оперативно выехали бригады скорой помощи, пожарные расчёты, сотрудники МЧС и полиции. Открытое пламя на территории склада уже сбили, однако работы по тушению продолжаются.
Первышов выразил свои соболезнования родным и близким погибших, пообещав оказать их семьям необходимую помощь. Он также напомнил местным жителям о действующем запрете на фото- и видеосъёмку последствий атак и работы ПВО, предупредив, что любые такие кадры могут быть использованы украинцами в будущем.
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