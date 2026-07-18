Дроны ВСУ попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, погибли люди

18 июля 2026, 06:21

В Котовске при ударе ВСУ по логистическому центру Wildberries погибли семь человек

Фото: iStock/maxim4e4ek

В ночь с 17 на 18 июля украинские беспилотники атаковали Котовск в Тамбовской области. БПЛА попали в логистический центр Wildberries, есть жертвы. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем канале на платформе MAX.