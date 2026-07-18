На Сахалине водитель квадроцикла насмерть сбил двух женщин и сбежал
На Сахалине водитель квадроцикла насмерть сбил двух женщин и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили сегодня в Telegram-канале «Госавтоинспекция Сахалинской области».
Трагедия разыгралась этой ночью у села Охотское в Корсаковском районе – на побережье Охотского моря. По предварительным данным, лихач передвигался на квадроцикле «Велес» без государственных номеров. Он совершил наезд на двух людей, находившихся на прибрежной полосе.
Жертвами аварии стали 42-летняя и 58-летняя местные жительницы – от полученных травм они скончались на месте до прибытия медиков. В настоящее время полицейские ведут розыск водителя и устанавливают все детали случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Московской области на территории базы отдыха «Троицкое» прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар. Предварительно, всего выгорело не менее трёх зданий, при этом два человека пострадали.
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