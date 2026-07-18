Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 03:57 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Вчера «Радио 1» передавало, что в муниципальных подмосковных отделениях «Единой России» состоялся очередной Единый день приёма ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Подробности читайте здесь.
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