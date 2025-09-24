ВСУ нанесли жуткий удар по центру Новороссийска, есть погибшие и пострадавшие
Губернатор Кондратьев сообщил о погибших в результате удара по Новороссийску
Вооружённые силы Украины нанесли удар по центральному району Новороссийска. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
По предварительной информации, удар повредил пять жилых домов, среди которых есть многоквартирные здания, а также фасад и часть номерного фонда гостиницы «Новороссийск».
«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие», — написал Кондратьев.Губернатор сообщил о двух погибших и трёх пострадавших в результате атаки. Спасательные службы работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и оказать помощь потерпевшим.
Силы противовоздушной обороны в настоящее время продолжают отражать натиск. Власти рекомендуют жителям оставаться в укрытиях.