Дроны ВСУ сбиты под Воронежем

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Здания двух предприятий незначительно повреждены при падении сбитых украинских дронов, проинформировал в Telegram-канале глава Воронежской области Александр Гусев.
«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — гласит публикация.
Чиновник добавил, что на месте уже ведут работу представители экстренных служб. По словам Гусева, пострадавших нет.
Каждый день боевики ВСУ предпринимают попытки ударить по объектам в центральных и приграничных российских регионах. Большинство вражеских беспилотников уничтожено.
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