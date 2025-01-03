Небензя сделал заявление о сигналах команды Трампа по Украине

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В сигналах команды республиканца Дональда Трампа по Украине нет ничего нового, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Его слова передает «Россия-24».
«Это какие-то неоформленные неясные сигналы о готовности к чему-то. <…> Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно», — сказал Небензя.Он добавил, американская сторона опять затрагивает тему «заморозки конфликта», хотя в России уже не раз говорили о том, что нужны юридические гарантии. Что касается Владимира Зеленского, его уже неоднократно предупреждали, что условия для него с каждым разом будут все хуже.
Ранее на Западе сделали заявление об украинском конфликте.
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