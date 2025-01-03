Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

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При атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пишет администрация региона в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, повреждений гражданских и военных объектов нет. Дрон ВСУ был сбит силами ПВО в Городищенском районе, заключил Бочаров.
Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова