Опубликовано полное видео боя на ножах бойца ВС РФ с боевиком ВСУ

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Полное видео рукопашной схватки на ножах между российским военным и боевиком ВСУ опубликовал Telegram-канал «Воин DV». Как уточнили авторы поста, кадры сняла нашлемная камера украинца. Бой проходил, когда ВСУ хотели вернуть контроль над Трудовым.
После перестрелки военные стали использовать камни и ножи. В результате украинец признал, что российский военнослужащий является «лучшим бойцом в мире», а также попросил дать спокойно отойти в мир иной. Украинский военный совершил самоубийство.
Перед этим на Западе не исключили, что оборона ВСУ может скоро обвалиться. Такие данные предоставила Служба внешней разведки.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты выстраивают предположения, что боевые действия могут завершиться уже в наступившем году.
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Перед этим на Западе не исключили, что оборона ВСУ может скоро обвалиться. Такие данные предоставила Служба внешней разведки.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Эксперты выстраивают предположения, что боевые действия могут завершиться уже в наступившем году.
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Никита Кротов