Опубликовано полное видео боя на ножах бойца ВС РФ с боевиком ВСУ

Московский суд постановил, что компания «Яндекс» должна удалить изображения и карты инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из своего сервиса. Такое решение принято в связи с постоянными атаками БПЛА ВСУ на объект. Об этом сообщают судебные документы, о которых рассказали ТАСС.