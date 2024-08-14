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Украинский пленный рассказал о стрельбе артиллеристов ВСУ по своим

14 августа 2024, 09:43
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Артиллеристы ВСУ открыли огонь по позициям украинских подразделений. Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий Сергей Скрябин.
По словам военнопленного, его подразделение привезли на позиции для поддержки уже занимавших эти рубежи. Почти сразу начался обстрел, передаёт «РЕН ТВ». Связавшись по рации с украинскими артиллеристами, которые должны были обеспечивать огневую поддержку, Скрябин выяснил, что по позициям ВСУ стреляли именно они.

Солдат высказал предположение, что их перебросили на позицию для того, чтобы отвлечь внимание противника. Либо для того, чтобы выиграть время для перегруппировки других частей.



«В любом случае мы были мясом», — с горечью констатировал военнопленный.

По словам Скрябина, командование ВСУ в первую очередь интересует собственный кошелёк. А потери и людские ресурсы для них — вопрос второстепенный. На передовую в последнее время отправляют необученных детей, заключил пленный боец ВСУ.

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#обстрел
#солдат
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Боевики ВСУ ведут обстрел двух автодорог в Беловском районе в Курской области
Волобуев: жителей Беловского района Курской области просят пока не возвращаться
14 августа 2024, 10:38

Фото: istockphoto/N-sky

Боевики Вооруженных сил Украины ведут обстрел двух автодорог. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Николай Волобуев.
Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.

«Уважаемые жители Беловского района! Убедительная просьба для тех, кто уехал, оставаться за пределами района. Автомобильные дороги Суджа-Обоянь и Белица-Белая находятся под обстрелами дронов», — написал глава района.

Напомним, что атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие.

Ранее сообщалось, что на территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

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Группу боевиков ВСУ взяли в плен в Курской области
В Курской области взяли в плен троих военных ВСУ из ударно-штурмовой бригады
14 августа 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В Курской области взяли в плен троих боевиков Вооруженных сил Украины из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады. Об этом информирует РИА Новости.
Подразделения Вооруженных сил Украины 6 августа попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. С этого момента в регионе ежедневно сбивают украинские ракеты, там сохраняется напряженная, но стабильная обстановка.

«На территории Курской области в плен взята группа украинских военных. В составе группы — три человека. Все они — военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии», — рассказал агентству представитель силового ведомства.

Ранее сообщалось, что в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова

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#владимир путин
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#участок
#сво
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В воздушное пространство России вторглась группа беспилотников ВСУ
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 117 дронов ВСУ и четыре ракеты «‎Точка-У»
14 августа 2024, 08:42

Фото: istock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 117 дронов ВСУ и четыре ракеты «‎Точка-У». Об этом сообщило Минобороны РФ.
Тридцать семь вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Курской области, тридцать семь БПЛА уничтожено над Воронежской областью, семнадцать БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, девять – над Волгоградской, одиннадцать – над Нижегородской областью, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

Помимо этого, четыре тактические ракеты «Точка-У» уничтожены над территорией Курской области. По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня
Гладков: в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
14 августа 2024, 07:46

Фото: iStock/N-sky

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе объявлен режим ЧС регионального уровня. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что обстановка в Белгородской области продолжает оставаться сложной и напряженной.

«Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне», — сказал он.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.

До этого посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «‎международно признанной» территории Украины.

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В Лондоне высказались об использовании Украиной Storm Shadow
Келин: Украине можно бить Storm Shadow лишь в своих якобы признанных границах
14 августа 2024, 07:44

Фото: iStock/bpawesome

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «‎международно признанной» территории Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Данные системы были переданы для применения в пределах «международно признанной» территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — сказал он.

По словам главы российской дипмиссии, заявления британских официальных лиц по вопросу применения Украиной переданных ей ракет носят размытый характер. Эта ситуация даёт возможность средствам массовой информации интерпретировать её по-разному, отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что российским военным удалось вынести с линии боевого соприкосновения практически неповрежденную крылатую ракету Storm Shadow. Ее сразу передали профильным специалистам. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сможет детально изучить начинку захваченной Storm Shadow и нейтрализовать ее в будущем.

До этого министр обороны Британии Уоллес заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, которые были переданы Лондоном Киеву повлияли на ход боевых действий на Украине.

Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, которая была адаптирована для применения с самолетов ВВС Великобритании.

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#россия
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#дипломат
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Группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима
14 августа 2024, 07:25

Фото: IStock/Olha Romaniuk

Группа украинских пленных заявила о желании воевать против киевского режима. Об этом пишет РИА Новости.
По словам украинцев, они отказались от обмена, а свою дальнейшую жизнь видят в России. Желание служить изъявили около 20 человек, однако, по их данным, желающих наберется не менее 60.

Сообщается, что военные попросили прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, чтобы им задали соответствующие вопросы и приняли на службу.

«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание, мы изъявляем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации», — сказали военнопленные.

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» в конце октября прошлого года, бойцы принесли присягу РФ и отправились на передовую.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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«Продержались всего сутки»: ВС РФ захватили штурмовую бригаду ВСУ под Курском
В Курской области взяли в плен пять штурмовиков ВСУ
14 августа 2024, 06:52

В Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Согласно источникам агентства, первоначально в плен попали трое бойцов этого подразделения, а затем еще двое их сослуживцев. Видео с кадрами, на которых запечатлены пленные, оказалось в распоряжении агентства.

На предоставленных кадрах видно, как российские солдаты ведут двоих украинских пленных к группе из еще троих захваченных ранее бойцов. Один из российских военных напоил пленных водой, после чего проводился досмотр и допрос.

Ранее в понедельник РИА Новости также показало кадры с пленными из штурмовой группы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, захваченной под населенным пунктом Мартыновка. В связи с этим следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против командира 80-й бригады Эмиля Ишкулова по подозрению в теракте, убийстве и покушении на убийство.

Захваченные в Курской области украинские военные заявили, что провели на территории российского региона всего около суток и были быстро взяты в плен после начала вторжения.

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#солдаты
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#пленные
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Как российские медики спасают жизни врагов: шокирующие подробности
Врач Бабич: медики одинаково лечат солдат России и Украины
14 августа 2024, 05:47

Фото: istock/Dmytro Falkovskyi

Российские медики оказывают равную помощь как российским военным, так и украинским пленным, сообщил в интервью РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Дженелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
По словам Бабича, вне зависимости от того, с какой стороны был солдат, раненый в бою, медицинская помощь предоставляется ему на высшем уровне.

«Солдат, который находится на службе в другой армии и который уже является раненым, для нас является пациентом, он уже не боевая единица. Вопрос, с какой он был стороны, — это не медицинский вопрос. Наш вопрос — это оказать ему такую же помощь, как мы оказываем нашим пострадавшим ребятам», — отметил врач.

Доктор также привел в пример французского военного хирурга Жана Ларрея, который во время Наполеоновских войн лечил как русских, так и французских солдат и радовался их выздоровлению. Бабич подчеркнул, что философия и практика медицинской помощи остаются неизменными независимо от национальной принадлежности пострадавшего.

Ранее российские врачи в ходе многочасовой операции спасли украинского военного Андрея Куришко, попавшего в плен в крайне тяжелом состоянии.

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#операции
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США скрывают правду? Почему Белый дом игнорирует события в Курской области
США не контактировали с Россией по ситуации в Курской области, заявил чиновник
14 августа 2024, 04:44

Фото: istock/lucky-photographer

Американский чиновник заявил, что США не поддерживали контакт с Россией по вопросу событий в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мне неизвестно о каких-либо контактах», — ответил чиновник на запрос агентства.
Утром 6 августа подразделения ВСУ пытались захватить участок Суджанского района Курской области, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По последним данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла более двух тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.

Российский президент Владимир Путин заявил, что киевский режим пытается улучшить свои переговорные позиции и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. В ответ на это, российские войска продолжат свои действия и достигнут поставленных целей, подчеркнул глава государства.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции, а в Курской области также объявлено чрезвычайное положение федерального характера. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о теракте и убийствах.

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#всу
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