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Артиллеристы ВСУ открыли огонь по позициям украинских подразделений. Об этом рассказал попавший в плен украинский военнослужащий Сергей Скрябин.
По словам военнопленного, его подразделение привезли на позиции для поддержки уже занимавших эти рубежи. Почти сразу начался обстрел, передаёт «РЕН ТВ». Связавшись по рации с украинскими артиллеристами, которые должны были обеспечивать огневую поддержку, Скрябин выяснил, что по позициям ВСУ стреляли именно они.
Солдат высказал предположение, что их перебросили на позицию для того, чтобы отвлечь внимание противника. Либо для того, чтобы выиграть время для перегруппировки других частей.
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Солдат высказал предположение, что их перебросили на позицию для того, чтобы отвлечь внимание противника. Либо для того, чтобы выиграть время для перегруппировки других частей.
«В любом случае мы были мясом», — с горечью констатировал военнопленный.По словам Скрябина, командование ВСУ в первую очередь интересует собственный кошелёк. А потери и людские ресурсы для них — вопрос второстепенный. На передовую в последнее время отправляют необученных детей, заключил пленный боец ВСУ.
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Александр Бойцов