Друзенко: продолжение конфликта с РФ приведет к гражданской войне на Украине
Юрист и основатель первого добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко призывает Украину к окончанию конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости.
Он считает, что затяжная ситуация ведет страну к внутреннему истощению. По мнению Друзенко, отсутствие четкой цели и временных рамок, а также социальная несправедливость и зависимость от внешних партнеров создают опасные условия. Такие факторы могут привести к цепной реакции, которая обернется гражданским конфликтом и разрушением.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: