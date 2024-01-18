На Украине раскрыли еще одну причину провала контрнаступления ВСУ

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«Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны – Украина и Россия – использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам», - пояснил Кулеба.
По его словам, беспилотников было настолько много, что военные практически не могли передвигаться, так как, вылезая из леса или окопа, из сразу обнаруживал разведывательный дрон, который оперативно отправлял сообщение на ударный дрон. После чего сразу же наносился удар.
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