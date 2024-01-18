Главком ВСУ Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО

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Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО. Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам двухдневной встречи.
Как сообщает Бауэр, участие Залужного анонсировали в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне начальников генштабов. Главкома ВСУ на встрече заменял военный представитель Украины при альянсе генерал-майор Сергей Салкуцан.
Отмечается, что Залужный не впервые пропускает подобного рода встречи. На Западе его поведение зачастую отмечают, как безответственное.
Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что новые оборонные планы НАТО, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе, были разработаны, в особенности из-за возможного столкновения с Россией.
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Отмечается, что Залужный не впервые пропускает подобного рода встречи. На Западе его поведение зачастую отмечают, как безответственное.
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Екатерина Коршунова