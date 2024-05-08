Глава ОВА Козицкий сообщил о повреждении двух объектов во Львовской области

Фото: istockphoto/Zeferli
Во Львовсой области повреждения получили два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
В своём телеграм-канале он уточнил, что повреждён объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Причиной, по словам Козицкого, стало попадание российской ракеты. Кроме того, крылатыми ракетами был повреждён объект генерации энергии в Червоноградском районе, добавил глава ОВА Львовской области. Имеются два очага возгорания, добавил он.
Козицкий также сообщил, что на местах работают пожарные и сотрудники экстренных служб, занимаясь работами по устранению последствий ночной атаки. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.
Читайте также:
Около подконтрольного Украине Херсона прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрывы звучат в Полтаве на северо-востоке Украины
Александр Бойцов