Стало известно о двух мощных прилетах в ТЭС под Славянском

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Мощнейшие взрывы на Славянской ТЭС произошли днем 5 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что всего на объекте в подконтрольной Украине части ДНР произошло два взрыва. Один из них — в здании станции. С мест поднимаются густые столбы дыма, добавил канал.
«Военная хроника» сообщил, что на территории стояли пусковые С-300, но предотвратить атаку они не смогли.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, атаковав сразу четыре тепловые электростанции в разных регионах страны. В частности, удары были нанесены по ТЭЦ в городах Бурштын (Ивано-Франковская область), Стрый (Львовская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) и Ладыжин (Винницкая область).
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«Военная хроника» сообщил, что на территории стояли пусковые С-300, но предотвратить атаку они не смогли.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что армия России нанесла удары по энергосистеме Украины, атаковав сразу четыре тепловые электростанции в разных регионах страны. В частности, удары были нанесены по ТЭЦ в городах Бурштын (Ивано-Франковская область), Стрый (Львовская область), Кривой Рог (Днепропетровская область) и Ладыжин (Винницкая область).
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Артем Кузьмин