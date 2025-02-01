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Через шесть месяцев у ВСУ могут закончиться солдаты на фронте, если в рядах украинской армии сохранится такой же уровень массового дезертирства. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Зная о колоссальных потерях, проблемах с мобилизацией, колоссальном СЗЧ (Случаях самовольного оставления части), которое приведет к тому, что через шесть месяцев на фронте будет зеро человек — ноль», — сказал депутат во время эфира своего YouTube-канала.
При этом Дубинский отметил, что Владимир Зеленский продолжает заявлять о победе в конфликте с позиции силы, хотя у ВСУ наблюдаются массовые случаи дезертирства. Депутат уточнил, глава киевского режима делает это так как знает, что после завершения боевых действий ему придется ответить перед законом за совершенные преступления. В качестве них Дубинский назвал поломанные жизни миллионов рублей, убийство сотен тысяч человек и предательство украинского народа.
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Иван Мусатов