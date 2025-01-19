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После выборов на Украине соглашение о вековом партнерстве с Великобританией потеряют силу. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Сейчас парламентарий находится в СИЗО по обвинению в государственной измене и в своём телеграм-канале даёт едкие и язвительные комментарии по поводу происходящего на Украине и в мире.
По словам Дубинского, все заключаемые сейчас соглашения являются просто макулатурой, так как они будут немедленно денонсированы сразу после выборов на Украине.
Премьер-министр Великобритании Ким Стармер пообещал новые поставки оружия в ВСУ в рамках партнерства. Он анонсировал передачу мобильной системы ПВО, которая была разработана специально с учетом потребностей Украины, и 150 артиллерийский орудий производства Sheffield Forgemasters.
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«Я извиняюсь, а Величайший (Владимир Зеленский — прим. ред.) подписал столетнее соглашение как кто? С таким же успехом можно подписывать стены в общественном туалете», — написал депутат.
По словам Дубинского, все заключаемые сейчас соглашения являются просто макулатурой, так как они будут немедленно денонсированы сразу после выборов на Украине.
Премьер-министр Великобритании Ким Стармер пообещал новые поставки оружия в ВСУ в рамках партнерства. Он анонсировал передачу мобильной системы ПВО, которая была разработана специально с учетом потребностей Украины, и 150 артиллерийский орудий производства Sheffield Forgemasters.
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Александр Бойцов