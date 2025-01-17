Зеленский планирует мобилизовать подростков, сообщили в Верховной раде

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Владимир Зеленский ищёт способ, как оправдать перед гражданами Украины снижение возраста мобилизации и планы по призыву подростков. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что Зеленский «обложился мусорами и ТЦК-шниками» (сотрудники территориального центра комплектования, аналог военкомата) и теперь думает, что же скормить украинцам, чтобы начать призыв подростков.
Также ранее в этот день Дубинский предположил, что Зеленский после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа попытается сорвать проведение мирных переговоров с Россией.
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Анастасия Чинкова