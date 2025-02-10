Трамп: готов встретиться с Путиным в подходящий момент

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в подходящий момент. Об этом он заявил журналистам в самолете, на котором летит до штата Луизиана.
«Я думаю, что встретился бы с Путиным в подходящий момент», — сказал американский президент.
Также Трамп высказался о телефонных разговорах с Путиным до и после своей инаугурации. Глава США подтвердил факт состоявшихся диалогов, но их подробности раскрывать не стал. При этом Трамп выразил надежду на то, что в дальнейшем разговоров с Путиным у них будет гораздо больше. В конце своей речи президент все-таки отметил, что в процессе диалога удалось добиться прогресса.
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Иван Мусатов