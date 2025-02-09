Михаил Шеремет (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет оценил как провокацию условия Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта. Этим он поделился с РИА Новости.
«Заявление Зеленского – провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед. Сегодня Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна. Зеленский – это тиран, узурпатор и безумец», — заявил депутат агентству.
Свою оценку Шеремет дал по поводу условий Зеленского, при которых он готов пойти на перемирие в этом году. Глава киевского режима призвал Евросоюз и США усилить санкционное давление на Россию, благодаря чему удастся заставить РФ пойти на урегулирование конфликта. Депутат отметил, что Зеленский мог избежать начала боевых действий, но сделал все возможное, чтобы бросить Украину в жернова войны для геополитических интересов Запада.
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Иван Мусатов