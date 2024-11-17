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Украинцы не такие глупые, чтобы винить в своем провале победившего на выборах президента США Дональда Трампа вместо Владимира Зеленского, высказался в Телеграм-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Так Александр Дубинский прокомментировал материал Politico — в нём говорилось, что если конфликт разрешится по инициативе избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, то украинский народ будет винить в потере территорий республиканца, а Зеленский якобы получит алиби, сославшись на прекращение поддержки США.
Обвинённый в госизмене уверен, что данное мнение о гражданах Украины складывается и из-за распространения киевской властью ложных соцопросов о настроении украинцев на Западе.
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«Представляете, насколько они там в своей Америке и Politico считают украинцев тупыми, если думают, что Трампа за мир хоть кто-то будет винить, а Зеленского за потерю территории не будут», — подчеркнул Александр Дубинский.
Обвинённый в госизмене уверен, что данное мнение о гражданах Украины складывается и из-за распространения киевской властью ложных соцопросов о настроении украинцев на Западе.
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Ольга Енгалычева