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Нардеп Дубинский заявил о концлагере в штаб-квартире СБУ в Киеве

Фото: iStock/:Pawel Mazur

Фото: iStock/:Pawel Mazur

В 2022 году в штаб-квартире СБУ в Киеве был концлагерь для проведения пыток. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.
«На Украине в феврале-ноябре 2022 года существовал концлагерь СБУ», — зачитал Дубинский показания одного из свидетелей на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По данным свидетеля, помещение было в главном офисе спецслужбы в Киеве на Владимирской улице, 33.



Украинский депутат заявил, что концлагерь организовали экс-глава СБУ Иван Баканов совместно с нынешним руководителем ведомства Василием Малюком*.

Утверждается, что в офис СБУ доставлялись люди для внесудебных допросов и пыток.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Депутат Рады Гончаренко*: ВСУ отправляют на фронт четверть служб обеспечения
14 ноября 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Olena_Z

Командование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) приняло решение отправлять на передовую не только связистов и медиков, но и персонал служб обеспечения и химиков. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В своём телеграм-канале он привёл пример расчётно-аналитического подразделения ВСУ, имеющего в своём составе 70 человек личного состава. Выдан приказ 20 из них отправить на передовую.

«Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей, и их берегли на случай атомной опасности», — передал депутат слова одного из военнослужащих.

По словам Гончаренко*, таким образом на Украине пытаются решить проблему неудачной мобилизации. Он считает этот способ не слишком удачным. Ведь в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) сидят люди с боевым опытом, которые «перебирают бумажки», заключил депутат.

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* Признан террористом и экстремистом в РФ
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#люди
#всу
#мобилизация
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Sky News: В ВСУ считают, что мир не хочет победы Украины в конфликте
14 ноября 2024, 16:26

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился её победой. Такое мнение высказал украинский офицер, командир 47-й механизированной бригады Александр Ширшин.
В интервью телеканалу Sky News он рассказал, что, помимо кадрового дефицита и недостаточной боевой подготовки новобранцев, в ВСУ ощущается серьёзный дефицит вооружений, особенно артиллерии.

«Мир... не хочет завершения войны нашей победой», — сделал вывод украинский офицер.

Кроме того, по его словам, мировое сообщество боится России. Военный выразил сожаление в связи с таким развитием событий, заявив, что это «неправильный путь». Ширшин также отверг идею избранного президента США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта за 24 часа. По словам офицера, «это просто разговоры без результатов».

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#всу
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Замминистра ЖКХ Астраханской области пострадал во время обстрела ЛНР украинской армией
14 ноября 2024, 16:23

Фото: istockphoto/ EyeEm Mobile GmbH

Заместитель министра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев пострадал при обстреле ЛНР армией Украины, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Рамин Агаев находился в Кременной. Там он контролировал ход строительства и восстановления жилых домов, которые пострадали от боевых действий. Когда Вооружённые силы Украины начали обстреливать город, заместитель министра ЖКХ Астраханской области находился на улице Чайковского.

В результате обстрела Рамин Агаев получил минно-взрывную травму и ссадину на левой стопе. Лечение чиновник продолжит амбулаторно.

Ранее стало известно, что два бойца Вооружённых сил Российской Федерации почти сутки отбивали атаки превосходящих сил армии Украины. Российские военные закрепились в подвале деревянного дома. Бойцы ВСУ применяли против них отравляющий газ, но это не дало результата.

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#обстрел
#лнр
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Песков: Боевые награды не влияют на выплаты раненым участникам спецоперации
14 ноября 2024, 15:25

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Награды не влияют на размер выплат участникам специальной военной операции, получившим ранения в ходе боевых действий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также добавил, что глава государства считает увеличение выплат раненным на спецоперации бойцам правильным и справедливым.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличен размер разовой выплаты участникам спецоперации, получившим ранение, повлёкшее за собой инвалидность, до четырёх миллионов рублей.

Накануне кабинет министров РФ утвердил размеры единовременных выплат участникам СВО при получении ранения в зависимости от степени его тяжести. Солдаты, получившие тяжёлые ранения и увечья, будут получать по три миллиона рублей, лёгкие — по одному миллиону. В случае получения иных лёгких травм выплата составит 100 тысяч рублей.

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ФСБ задержала россиянина за передачу данных оборонного предприятия Украине
14 ноября 2024, 15:07

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России 2003 года рождения по подозрению в государственной измене. Он передавал украинской стороне данные о работе оборонного предприятия.
Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как было установлено, молодой злоумышленник по заданию кураторов за денежное вознаграждение производил сбор и передачу сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из заводов оборонно-промышленного комплекса в Центральном федеральном округе.

Сотрудники силового ведомства установили, что задержанный сам связался с представителями Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины через мессенджер и предложил им свои услуги. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

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Погибшего на СВО главу Цимлянского района пришлось опознавать в два этапа
14 ноября 2024, 14:45

Фото: iStock/inga

Главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного, добровольно отправившегося на спецоперацию, родственники опознавали в два этапа и до последнего надеялись, что это не он. Об этом сообщил региональный портал 161.ru.
По словам родственников, тело Светличного пришлось опознавать в два этапа: сначала по документам и жетону, а потом уже по ДНК. Они до последнего надеялись, что это не он.

Похороны Светличного состоятся уже в ближайшее время.

Глава Цимлянского района добровольно отправился на СВО в августе прошлого года. На это он решался более года.

10 августа суд Ростовской области арестовал Светличного на два месяца по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В суде не стали раскрывать подробностей уголовного дела, фигурантом которого является чиновник. В соответствии с санкцией статьи, по которой задержан глава администрации, ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.

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Матвийчук: ВС РФ начали бои в пригороде Харькова
14 ноября 2024, 14:44

Фото: istockphoto/ andreygonchar

В город Купянск зашли российские военные и уже захватили несколько кварталов, проинформировал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Утром прошла информация, что две колонны боевой техники российской армии вошли в Купянск и захватили первые кварталы. Там идут бои», — сказал Анатолий Матвийчук.

Военный эксперт подчеркнул, что всё происходящие говорит о продвижении российских войск, а Купянск в пригороде Харькова сейчас находится под «плотным огневым воздействием».

Полный контроль над городом поможет управлять дорогами Харькова, являющимся одним из главных прифронтовых городов.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что Вооружённые силы Российской Федерации успешно контролируют ключевые логистические маршруты и это позволяет им сохранять инициативу на фронте.

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Уничтожает опорные пункты ВСУ: танк Т-80БВМ — модернизация, характеристика, применение на СВО
14 ноября 2024, 14:39

Танк Т-80БВМ (Фото: РИА Новости / Евгений Биятов)

Танк Т-80БВМ превосходит вражеские боевые машины в три-четыре раза. Это газотурбинный танк с навесной динамической защитой «Контакт», модернизированной пушкой 2А46М-1 и новой системой управления огнём 1А33-1. «Радио 1» расскажет о главном преимуществе Т-80БВМ.

История танка Т-80БВМ


Т-80БВМ, современный российский основной боевой танк. Относится к современным российским основным боевым танкам. Создан «Кировским заводом» на базе советского танка Т-80, который был первым в мире танком с основной силовой установкой на базе газотурбинного двигателя.

Модернизированный танк Т-80Б с улучшенной пушкой 2А46-2, новой системой управления огнём 1А33 и комплексом управляемого вооружения «Кобра» оснащён гидромеханическим автоматом заряжания с конвейером на 28 выстрелов.

Танк Т-80БВ — модернизированный вариант Т-80Б, производившийся с 1978 года на Омском заводе транспортного машиностроения. После установки комплекса динамической защиты «Контакт-1» он получил индекс «В». Танк был принят на вооружение в 1985 году. Основное вооружение включает танковую 125-мм гладкоствольную пушку и зенитный пулемёт НСВТ калибра 12,7 мм (с 1998 года — КОРД).

Модификация Т-80БВ — Т-80БВМ — также разработана Омским заводом транспортного машиностроения и предполагает комплексную модернизацию танка и его защиты.


Как расшифровывается Т-80БВМ


Расшифровка отдельных частей названия:

  • Т — танк;
  • 80 — порядковый номер
  • Б — танк получил комплексное обновление и модернизацию защиты.
  • В — на машине установили доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250мощностью 1250 л.с.
  • М — танк оснащён новой системой управления огнём «Сосна-У», которая включает в себя лазерный дальномер, тепловизионную камеру, а также баллистический компьютер.

Характеристика танка Т-80БВМ


Т-80БВМ обладает улучшенными боевыми характеристиками, включая огневую мощь, броню, мобильность и командную управляемость.

Основные характеристики танка:

  • увеличенный боекомплект к 125-мм пушке 2А46М-4 (45 снарядов);
  • увеличенный запас патронов к 7,62-мм пулемёту ПКТМ (1250) и к зенитному 12,7-мм КОРД (300);
  • запас хода по топливу — 500 км;
  • комплекс модульной динамической защиты третьего поколения «Реликт»;
  • установленный стабилизатор вооружения и многоканальный прицел наводчика «Сосна-У»;
  • двигатель ГТД-1250 мощностью — 1250 лошадиных сил;
  • автомат заряжания для использования снарядов 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2»;
  • размеры: длина — 9,554 м, ширина — 3,384 м, высота — 2,202 м;
  • боевая масса — 45,7 т;
  • клиренс – 451 мм;
  • экипаж — 3 человека;
  • скорость — 80 км/ч;
  • скорость заднего хода — 25 км/ч назад.
Танк Т-80БВМ (Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский)

Преимущества танка Т-80БВМ


Модернизированные танки Т-80БВМ получили улучшенную динамическую броню, что значительно повышает уровень защиты экипажа.

Кроме того, они оборудованы дополнительным модулем защиты башни, который способен выдерживать удары как от беспилотных летательных аппаратов, так и от противотанковых ракет.

Вдобавок, танки оснащены новой, принципиально усовершенствованной системой связи, которая не поддается глушению.

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Т-80БВМ на СВО


Экипажи танков Т-80БВМ разбирают опорные пункты ВСУ, открывая путь штурмовым подразделениям в районе Приютного на южнодонецком направлении в рамках специальной военной операции. Обычно танки работают с закрытых огневых позиций, однако иногда они подбираются непосредственно к линии боевого соприкосновения и открывают огонь на расстоянии всего 50 метров от укреплений противника.

Танкисты обвешивают боевые машины листами для повышения уровня защиты. На передней и задней части корпуса устанавливают металлические цепи, которые препятствуют проникновению FPV-дронов внутрь танков. Как отмечают бойцы, такая дополнительная защита не раз спасала их в процессе выполнения боевых заданий на передовой.


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«Новый удар по РФ»: Литовкин раскрыл настоящую цель заморозки конфликта на Украине
Военэксперт Литовкин: Запад будет готовить ВСУ к новому удару по РФ
14 ноября 2024, 13:26

Фото: iStock/Ruma Aktar

Идея с заморозкой конфликта на линии фронта на Украине похожа на минские договоренности, но уже в «новой упаковке, даже хуже», сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» разъяснил это утверждение Сергия Лаврова.

«Это хуже минских договоренностей, потому что Запад открыто будет вооружать Украину и открыто будет готовить украинскую армию к новому удару по российской территории, по российским городам, по мирным людям и так далее. Если в минских договоренностях это было скрытно, это было как бы только на территории Украины, то сейчас это уже будет открытая война против Российской Федерации», — объяснил военный эксперт.

По словам Литовкина, без решения задач, который поставил президент России Владимир Путин 22 февраля 2022 года, ни о какой заморозке речи быть не может.

«Мы должны обезопасить нашу страну, демилитаризировать Украину. Мало что там на Западе говорят, о чем они там мечтают, как они хотят нас обмануть очередной раз, но у нас есть свои национальные интересы, и мы ими поступаться не будем», — заявил полковник в отставке.

Он добавил, что речи об эскалации со стороны США быть не может.

«Они и так будут больше оружия поставлять на Украину, и Европа будет больше оружия поставлять, так что ничего здесь нового нет, а мы будем продолжать то, что мы делаем сегодня, пока мы не выполним все задачи», — заключил военный обозреватель.

Напомним, что канадский журналист Аарон Матэ предположил, что будущая администрация избранного президента США Дональда Трампа попытается добиться длительной заморозки конфликта на Украине.

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