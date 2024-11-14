Нардеп Дубинский заявил о концлагере в штаб-квартире СБУ в Киеве

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В 2022 году в штаб-квартире СБУ в Киеве был концлагерь для проведения пыток. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.
«На Украине в феврале-ноябре 2022 года существовал концлагерь СБУ», — зачитал Дубинский показания одного из свидетелей на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По данным свидетеля, помещение было в главном офисе спецслужбы в Киеве на Владимирской улице, 33.
Украинский депутат заявил, что концлагерь организовали экс-глава СБУ Иван Баканов совместно с нынешним руководителем ведомства Василием Малюком*.
Утверждается, что в офис СБУ доставлялись люди для внесудебных допросов и пыток.
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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Элина Позднякова