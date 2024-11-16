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«На незадачливого комика»: на Украине раскрыли судьбу Зеленского

Александр Дубинский: Зеленского сделают крайним и повесят на него обвал фронта
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

На Владимира Зеленского повесят обвал фронта и сделают крайним, заявил в Telegram-канале нардеп украинского парламента Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене.
«Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? "Всю вину свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне...» — говорится в публикации нардепа.

Дубинский резюмировал, что подносящие Зеленскому указы и справки будут в стороне, а вот глава киевского режима ответит за решения «ставки».



Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако в республике действует военное положение, на фоне которого политик узурпировал власть.

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#новости
«Не настало ли время?»: Захарова ответила Бербок на слова о ракетах для Киева
Захарова указала Бербок на проявления нацизма в ФРГ
16 ноября 2024, 17:16

Фото: istockphoto/Mordolff

Дипломат МИД РФ Мария Захарова задала министру иностранных дел ФРГ Анналене Бербок пять вопросов, указывающих на поддержку нацизма в сегодняшней Германии. Их Захарова опубликовала в Telegram-канале.
«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почётных граждан? Во-вторых, не настало ли время переименовать военные объекты Германии, названные в честь солдат и офицеров вермахта? В-третьих, не настало ли время перестать за счёт федерального и регионального бюджетов ФРГ содержать могилы нацистов? В-четвёртых, не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ? В-пятых, не настало ли время Германии выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда всех национальностей?» — вопросила официальный представитель МИД РФ.
Так она ответила Бербок на ее слова о необходимости поставить Украине крылатые ракеты.

Кроме того, Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой» и отметила, что по официальному заявлению Берлина, блокада Ленинграда якобы не являет собой акт геноцида, учитывая, что в блокадные годы погибло больше мирных людей, по оценкам специалистов, нежели в Гамбурге, Дрездене, Токио, Нагасаки и Хиросиме вместе.

Ранее Анналена Бербок заявила, что пришло время дать Киеву крылатые ракеты.

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«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе
Аналитик Меркурис: будущая администрация Трампа пришла к консенсусу по Украине
16 ноября 2024, 16:28

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Члены будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа пришли к консенсусу по Украине. Об этом в своем YouTube-блоге рассказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Общее мнение среди них было сформировано так: этот проект «Украина» поглотил огромное количество энергии и ресурсов Соединенных Штатов и не дал того, что обещал», — сказал эксперт.
Меркурис уверен, что будущие власти США не собираются вкладывать в Киев, как это делает действующая. Таким образом республиканцы не поддадутся на провокационные заявления по поводу того, что Украине нужна еще большая поддержка, добавил Меркурис.

«Они пришли к общему мнению о том, что настало время закрыть проект. <...> Это проект, который терпит неудачу», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, сколько украинцев потеряли бронь от мобилизации.

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#новости
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Десятки тысяч украинцев лишили брони от мобилизации
NV: десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после аудита
16 ноября 2024, 16:20

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации после нового аудита, связанного с изменением законодательства. Об этом сообщает издание NV. Те, у кого бронь осталась, как отмечается, все равно должны пройти проверку.
«Десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли бронь, а те, кто сохранил, должны пройти проверку», — сказано в материале.
По информации издания, после того как власти изменили критерия для получения брони, порядка 10% различных организаций потеряли возможность бронировать своих сотрудников от мобилизации.
«Это последствия аудита критических предприятий, который закончился 15 ноября», — пишет NV.
Сообщается, что окончательно законодательные изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

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На Украине набросились на Маска из-за ситуации под Курском
Стариков: ВСУ терпят крах под Курском из-за отказа Илона Маска включить Starlink
16 ноября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/N-sky

У боевиков ВСУ большие трудности на курском направлении, поскольку там не функционирует спутниковая связь Starlink американского миллиардера Илона Маска. Об этом в разговоре с политологом Вадимом Карасевым заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.
«Мы построили разведывательно-ударный комплекс, основой которого является Starlink. Starlink не работает на Курской территории, потому что Маск ее не включает», — прокомментировал собеседник.
Стариков считает, что боевики не в состоянии удержать позиции на Курщине еще и потому, что отсутствуют фортификационные сооружения.

Нападение на Курскую область произошло ранним утром 6 августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, пограничников и росгвардейцев.

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#россия
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#всу
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#новости
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На Украине раскрыли, из-за чего забил тревогу Зеленский
«Страна.ua»: Зеленский бьет тревогу из-за стремления Запада закончить конфликт
16 ноября 2024, 15:20

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский опасается, что скоро союзники начнут вынуждать его пойти на переговоры для завершения конфликта. Об этом информирует «Страна.ua».
Согласно информации источника, Зеленский уже сделал несколько резких заявлений в адрес союзников. Главный страх предводителя киевского режима заключается в том, что западные государства могут настоять на отказе Украины от части территорий.

Примечательно, что избранный президент США Трамп многократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за один день.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Глава МИД Индии заявил об усталости мира от конфликта на Украине
Глава МИД Индии Джайшанкар констатировал усталость мира от конфликта на Украине
16 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto.com/ru/Alex Kochev

Мир ждет конца конфликта на Украине. Об этом заявил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар на конференции, организованной изданием The Hindustan Times.
Министр подчеркнул, что конфликт должен закончиться как можно скорее, так как всем пришлось заплатить высокую цену, а не только действующим сторонам противостояния. Джайшанкар оценил и то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые после начала спецоперации поговорил с российским лидером Владимиром Путиным.

Глава МИД Индии добавил, что мир уже истощен. Нью-Дели не предлагало никакого мирного плана, поскольку власти не думают, что это их дело, пояснил министр.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#конфликт
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#украина
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Зеленский заявил о недостаточной мобилизации на Украине
Зеленский: Украина мобилизовала недостаточно людей
16 ноября 2024, 13:58

Владимир Зеленский

Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Об этом заявил Владимир Зеленский, передает издание «Страна».
По его словам, нормы закона о мобилизации необходимо корректировать. Зеленский также опроверг информацию о том, что на Украине мобилизовано 500 тысяч человек после принятия закона о мобилизации.

Пополнение бригад украинской армии идет медленно, заключил он.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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Офицер ВСУ Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии
16 ноября 2024, 13:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Офицер ВСУ Андрей Кривущенко назвал русский язык причиной поражения украинской армии на передовой. Об этом он заявил в интервью «Новости Live». По его словам, украинские солдаты привыкли говорить на русском, о чем знают бойцы ВС РФ и пользуются этим для обмана.
«Приходит противник на позицию, заходят. «Кто там?» — ребята. «Мы свои, с соседней бригады заблудились. Можно к вам?». Противник заходит — или забирает в плен, или уничтожает позицию», — сказал он.
Ранее сообщалось, российский робот стремя мегафонами помог украинским военным сдаться в плен в районе Курахово в ДНР. Об этом сообщает газета «Известия». Красноречивая радиоуправляемая тележка, как отмечается, убедила противника сложить оружие и прекратить бессмысленное сопротивление. Сам робот малозаметен и практически бесшумен. Он позволяет с безопасного расстояния подобраться к противнику, рассказать ему как сдаваться и вывести следом за собой.

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#контрнаступление
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Гладков: дроны ВСУ ударили по предприятию и дому в Шебекино под Белгородом
16 ноября 2024, 13:31

Фото: istockphoto/dk_photos

Дроны боевиков ВСУ нанесли удар по четырехквартирному дому и предприятию в белгородском Шебекино, написал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Чиновник уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«В городе Шебекино БПЛА сдетонировал недалеко от четырёхквартирного дома — выбиты окна в одной из квартир. Также 4 FPV-дрона нанесли удар по территории предприятия: повреждены три производственных здания, склад, оборудование и грузовой автомобиль», — сказано в публикации.

Гладков добавил, что в Борисовском районе в частном домовладении посекло машину и гараж.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник атакует приграничные территории РФ.

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«Охотники начали стрелять»: что произошло в Киевской области

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