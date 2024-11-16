Фото: istockphoto/Silent_GOS
На Владимира Зеленского повесят обвал фронта и сделают крайним, заявил в Telegram-канале нардеп украинского парламента Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене.
«Интересно, а Зеленский понимает, что его за все сделают крайним? "Всю вину свалят на незадачливого комика, а Украину снова поделят русские с американцами на глобальном уровне...» — говорится в публикации нардепа.
Дубинский резюмировал, что подносящие Зеленскому указы и справки будут в стороне, а вот глава киевского режима ответит за решения «ставки».
Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако в республике действует военное положение, на фоне которого политик узурпировал власть.
Читайте также:
«Не дал, что обещал»: в Британии раскрыли, что получит Киев при Трампе
Десятки тысяч украинцев лишили брони от мобилизации
На Украине раскрыли, из-за чего забил тревогу Зеленский
Никита Кротов