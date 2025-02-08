В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА нужно сделать ремонт в почти 80 квартирах

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В практически 80 квартирах Первомайского района Ростова-на-Дону нужен ремонт после атаки БПЛА. Об этом заявил в личном Telegram-канале градоначальник Александр Скрябин. По словам чиновника, он лично был на месте происшествия.
«В ходе осмотра было выявлено 76 поврежденных квартир и требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в 8 домах, по оставшимся 6 работы будут выполнены завтра», — сказал Скрябин.Он добавил, что во всех 14 домах, получивших повреждения, восстановлена подача всех ресурсов, включая газоснабжение. Главы районов проверят убежища.
Атака со стороны ВСУ с использованием дронов на Ростов-на-Дону произошла в ночь на субботу, 8 февраля.
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Никита Кротов