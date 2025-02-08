В Макеевке число пострадавших от украинского обстрела выросло до 11 человек

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В результате украинского обстрела Макеевки в ДНР число пострадавших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по документированию военных преступлений Украины.
Как пишут в telegram-канале, части ракеты, сбитой ПВО, упали в Центрально-Городском районе. На данный момент известно о гибели девушки и 11 пострадавших. В частности зафиксированы ранения у девочки 2017 года рождения и мальчика 2019 года рождения.
Среди материальных повреждений задокументированы попадания в два торговых объекта и городской автобус. К тому же повреждения получили 15 автомобилей, а еще остекления и фасады двух многоквартирных домов.
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Иван Мусатов