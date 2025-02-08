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В Макеевке число пострадавших от украинского обстрела выросло до 11 человек

Фото: iStock/Ciprian77

Фото: iStock/Ciprian77

В результате украинского обстрела Макеевки в ДНР число пострадавших увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по документированию военных преступлений Украины.


Как пишут в telegram-канале, части ракеты, сбитой ПВО, упали в Центрально-Городском районе. На данный момент известно о гибели девушки и 11 пострадавших. В частности зафиксированы ранения у девочки 2017 года рождения и мальчика 2019 года рождения.

Среди материальных повреждений задокументированы попадания в два торговых объекта и городской автобус. К тому же повреждения получили 15 автомобилей, а еще остекления и фасады двух многоквартирных домов.

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Российский военный 4 дня уничтожал солдат ВСУ, оставаясь незамеченным в тылу
09 февраля 2025, 05:44

Фото: iSotck/zim286

Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин на протяжении четырех ней оставался незамеченным в тылу ВСУ и уничтожал вражеских солдат. Об этом сообщает ТАСС.
По словам командира штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» подполковника Ивана Шульги, российский военный оказался примерно на 500 метров в тылу украинских позиций. Там он пробыл четыре дня, где точным огнем ликвидировал врага с помощью корректировок командования. При этом украинские бойцы не могли разобрать того, от куда по ним идет огонь. Ликвидация врага происходила при освобождении Дзержинска в ДНР.

Шульга уточнил, что данная ситуация случилась после приказа выдвинуться на участок, где ей нужно было закрепиться. Изначально солдаты были под присмотром, но потом начала работать украинская РЭБ. Группа продолжила движение и сигнал был восстановлен.

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Испанский журналист газеты El Mundo незаконно проник в Курскую область
09 февраля 2025, 04:00

Фото: iStock/N-sky

Журналист испанской газеты El Mundo Альберто Рохас незаконно проник на территорию Курской области. Об этом сообщили на сайте издания.
В публикации указывается, что Рохас приехал в Курскую область и пообщался с боевиками ВСУ, которые напали на регион. Журналист смог проникнуть на территорию РФ с украинскими военными, с которыми он приехал из города Сумы. По словам самого Рохаса, его задачей была пообщаться с солдатами 47-й бригады ВСУ.

К тому же журналисту удалось пообщаться с членами экипажа боевой машины пехоты Bradley по имени Юрий, Антон и Петро. В своем материале Рохас рассказал о встречи с беспилотниками РФ, укрытии вместе с бойцами ВСУ в момент атаки российской армии, а также горящую западную технику, переданную Киеву. Украинские военные рассказали журналисту, что им не хватает помощи Запада, а именно наблюдается дефицит военной техники, которая могла бы переломить ход конфликта.

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#журналист
#всу
#рф
#курская область
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Shot: над Железногорском в Курской области прогремело 6 взрывов
09 февраля 2025, 03:05

Фото: iStock/dzika_mrowka

В небе над Железногорском в Курской области прогремело не менее шести взрывов. Об этом сообщает Shot.
«Минимум шесть взрывов прогремели над Железногорском Курской области. Предварительно, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.

Очевидцы отвечают, что взрывы над городом продолжаются до сих пор. Всего жители рассказали о шести-девяти взрывах. Также в небе видны вспышки. Официальной информации о происшествии пока нет. По предварительной информации, причиной взрывов является работа ПВО.

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#взрывы
#жители
#пво
#курская область
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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
09 февраля 2025, 02:22

Фото: iStock/Vadven

В Киеве и его пригороде прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога введена в столице Украины с 01:08 по московскому времени. Помимо Киева, сирена звучит в 11 областях страны. В их число входят Киевская, Хмельницкая, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Черкасская, Днепропетровская, Полтавская, Харьковская, Сумская и Черниговская области. К тому же воздушная тревога объявлена на подконтрольных ВСУ территориях Донецкой Народной Республики.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в аэропорту Волгограда был введен план «Ковер». Предварительно, причиной является атака беспилотников ВСУ.

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#воздушная тревога
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#украина
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В Волгограде ограничили работу аэропорта из-за атаки дронов ВСУ
09 февраля 2025, 01:37

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Волгограда был введен план «Ковер», предварительно из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Shot.
«План «Ковер» введён в аэропорту Волгограда. Предварительно, из-за украинских БПЛА в небе», — пишут в telegram-канале.

На данный момент в воздушной гавани задержаны рейсы на вылет и прилет. Штат аэропорта работает над обеспечением безопасности полетов и принимает все необходимые меры.

Ранее «Радио 1» сообщало о повреждении почти 80 квартир после атаки БПЛА в Первомайском районе Ростова-на-Дону. К тому же на месте потребуется замена 215 окон.

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