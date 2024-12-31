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Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку. Ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.
Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене. В своём телеграм-канале он написал, что очередные «кровавые миллиарды» брошены в топку конфликта, поэтому глава киевского режима может уходить с «чистой» совестью.
По словам депутата, решение «старика Байдена» о выделении Киеву очередного транша помощи продиктовано желанием напоследок удовлетворить все лобби в США и на Украине, «выбивавшие деньги на эту войну».
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«Пересидел уже все возможные деньги», — со свойственной ему горькой иронией отметил парламентарий.
По словам депутата, решение «старика Байдена» о выделении Киеву очередного транша помощи продиктовано желанием напоследок удовлетворить все лобби в США и на Украине, «выбивавшие деньги на эту войну».
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Александр Бойцов