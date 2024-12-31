Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Дубинский: Зеленский после нового пакета помощи от США может уходить в отставку

Дубинский: Зеленский после нового пакета помощи от США может уходить в отставку

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский со своей кликой может уходить в отставку. Ведь администрация престарелого Джозефа Байдена выделила ему очередной пакет финансовой помощи.
Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене. В своём телеграм-канале он написал, что очередные «кровавые миллиарды» брошены в топку конфликта, поэтому глава киевского режима может уходить с «чистой» совестью.

«Пересидел уже все возможные деньги», — со свойственной ему горькой иронией отметил парламентарий.



По словам депутата, решение «старика Байдена» о выделении Киеву очередного транша помощи продиктовано желанием напоследок удовлетворить все лобби в США и на Украине, «выбивавшие деньги на эту войну».

Читайте также:

Посольство РФ в США: администрация Байдена хочет помочь Киеву за счет граждан

Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ

Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО
#сша
#деньги
#мнение
#депутат
#зеленский
#джозеф байден
#верховная рада
#украина
В Минобороны назвали количество сбитых за ночь украинских беспилотников
Минобороны: За ночь над регионами России сбито 68 украинских БПЛА
31 декабря 2024, 08:45

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Киевский режим продолжает попытки террористических атак на объекты на территории России. В ночь на 31 декабря дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) сбито либо подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 68 украинских беспилотников.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. На этот раз наиболее массированной атаке подверглась Брянская область. Над этим регионом средства ПВО ликвидировали 25 украинских дронов. Над Крымским полуостровом было уничтожено 17 БПЛА. Краснодарский край пытались атаковать 11 беспилотников. Над Смоленской областью сбиты 10 беспилотников, над Тверской — два, ещё по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Смоленской области дроны ВСУ нанесли удар по объекту топливно-энергетического комплекса. Атака была предпринята около 03:40 по местному времени. В результате произошли разливы топлива и возгорания.

Читайте также:

В Смоленской области пожар после атаки дронов ВСУ на объект ТЭК

Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА

Губернатор Смоленской области Анохин: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
#бпла
#краснодарский край
#всу
#удар
#атака
#рф
#брянская область
#пво
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РИА Новости: ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО за 2024 год
31 декабря 2024, 06:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России освободили 214 населенных пунктов за 2024 год в зоне СВО и в Курской области. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны РФ.
«Вооруженные силы России освободили в 2024 году 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и в Курской области», — говорится в сообщении.

В числе самых значимых освобожденных городов отмечены Авдеевка, Угледар и Селидово. Больше всего российская армия освободила населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. Там взяли 157 региональных образований.

Сентябрь является самым успешным месяцем для ВС РФ. За этот период солдаты смогли взять 36 региональных образований. Также отмечаются успехи российской армии в декабре. На момент 31 числа военные освободили свыше 30 населенных пунктов.

Читайте также:

Посольство РФ в США: администрация Байдена хочет помочь Киеву за счет граждан

Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ

СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы
#военные
#армия
#солдаты
#вс рф
#минобороны рф
#сво
#украина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство РФ в США: администрация Байдена хочет помочь Киеву за счет граждан
31 декабря 2024, 06:14

Фото: iStock/hynci

Администрация действующего президента США Джо Байдена окажет очередную военную и финансовую помощь Украине за счет опустошения карманов налогоплательщиков. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Штатах.
«Обратили внимание на анонсированный Белым домом очередной многомиллиардный «пакет» военной и финансовой помощи киевскому режиму. Под приближающийся с каждым днем уход администрация стремится еще больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта» — сообщает посольство в своем telegram-канале.

Такой подход властей США в ведомстве назвали циничным, так как объявление о новом пакете помощи случилось перед Новым годом. В посольстве отметили, что таким способом администрация Байдена пытается дать шанс киевскому режиму на достойное сопротивление ВС РФ. В дипмиссии призвали граждан США и Украины задуматься о том, что такие действия приводят лишь к бедствиям украинского народа.

Напомним, что Джо Байден в понедельник объявил о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Также администрация США обязалась предоставить киевскому режиму бюджетную помощь в 3,4 миллиарда.

Читайте также:

СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы

Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ

Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО
#сша
#администрация
#вс рф
#посольство
#джо украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Смоленской области пожар после атаки дронов ВСУ на объект ТЭК
31 декабря 2024, 05:46

Фото: iStock/Distortion Media

В Ярцевском районе Смоленской области начался пожар после атаки беспилотников ВСУ на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал глава района Роман Захаров.
«Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошли возгорания», — сообщил Захаров в своем telegram-канале.

На данный момент открытое возгорание ликвидируют расчеты МЧС. Расследованием происшествия занимаются специальные службы.

Также Захаров попросил жителей не распространят фото и видео с беспилотниками. Данные материалы помогут вычислить их местоположение, благодаря чем противник получит необходимую информацию о нахождении российской системы противовоздушной обороны.

Читайте также:

Губернатор Смоленской области Анохин: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА

Развожаев: ВС РФ подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили БЭК
#мчс
#бпла
#возгорание
#происшествия
#опасность
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Смоленской области Анохин: в регионе объявлена опасность атаки БПЛА
31 декабря 2024, 05:33

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Смоленской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин.
«Смоленская область - опасность БПЛА. В случае работы ПВО сохраняете спокойствие. Избегайте открытых пространств», — сообщил Анохин в своем telegram-канале.

В предупреждении главы региона значится, что в случае обнаружения беспилотника граждане должны не приближаться к находке и сообщить о ней экстренным службам. Жителям, которые находятся на улице, нужно укрыться в ближайшем здании, паркинге или поземном переходе. При их отсутствии стоит укрыться под деревьями.

Читайте также:

Развожаев: ВС РФ подавили атаку надводных беспилотников ВСУ уничтожили БЭК

Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА

СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы
#бпла
#опасность
#всу
#вс рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ Украины: в Киеве прозвучали повторные взрывы
31 декабря 2024, 04:32

Фото: iStock/Vadven

В Киеве прозвучали повторные взрывы, а также в Шостке Сумской области. Об этом рассказали украинские СМИ.
Информация о происшествии поступила от telegram-канала «Общественное» и издания «Зеркало недели». Также в регионах объявлена воздушная тревога.

Ранее «Радио 1» сообщало, что украинские СМИ рассказали о сильных взрывах в Киеве и Киевской области. В регионах объявлена воздушная тревога около четырех часов утра по московскому времени.

Читайте также:

На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»

Губернатор Гусев: в Воронежской области опасность атаки БПЛА

Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась
#сми
#опасность
#воздушная киев
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы
31 декабря 2024, 04:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы. Об этом пишут украинские СМИ.
В частности о взрывах рассказали telegram-канал «Общественное» и издание «Зеркало недели». К тому же в регионе была объявлена воздушная тревога. В Киеве с 03:56,а в области с 03:58 по московскому времени.

На данный момент о причинах взрыва не сообщается. Власти пока не дали свой комментарий по происшествию.

Читайте также:

​Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ

Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО

Шольц в новогоднем обращении: Берлин продолжит оказывать помощь Киеву
#тревога
#воздушная тревога
#киев
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ
31 декабря 2024, 02:56

Фото: iStock/IherPhoto

Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки в ходе мирных переговоров с РФ. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на обозревателя издания Ибрагима Набера.
«Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия» — заявил эксперт.

Такой сценарий может случится на фоне намерения избранного президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт в 2025 году. Для подписания мирного договора Зеленский вынужден отказаться от части территорий. Сам Трамп будет настаивать на готовность к компромиссам.

Австрийский военный эксперт Маркус Райснер уже сообщал изданию, что российская армия достигла кульминационного пункта в своем наступлении. Сейчас ВС РФ контролируют свыше 1,2 тысячи километров фронта.

Читайте также:

Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ

Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО

Шольц в новогоднем обращении: Берлин продолжит оказывать помощь Киеву
#сша
#эксперт
#конфликт
#армия
#вс рф
#зеленский
#трамп
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО
31 декабря 2024, 02:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Британский дипломат Ян Прауд заявил, что США при правлении избранного президента Дональда Трампа должны помешать Украине вступить в НАТО. Об этом эксперт написал в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft.
По словам Прауда, будущий спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог должен убить идею о вступлении страны в альянс. Это нужно сделать несмотря на потенциально ожесточенное сопротивление Европы.

Также Прауд выступил о возможном членстве Украины в ЕС. Этот сценарий дипломат назвал проблемным, так как с текущей политической обстановкой внутри Евросоюза объединение не может позволить себе расширяться. В частности это касается нестабильной ситуации в Германии и Франции.

Читайте также:

Шольц в новогоднем обращении: Берлин продолжит оказывать помощь Киеву

Журналист Гордон: встреча Путина и Трампа о мире на Украине сорвалась

Welt: единственным выходом для Зеленского в новом году остались переговоры с РФ
#дипломат
#ес
#рф
#переговоры
#украина
#сша
#дональд трамп
#нато
Следите за нашими новостями
в удобном формате