Посольство РФ в США: администрация Байдена хочет помочь Киеву за счет граждан

Фото: iStock/hynci
Администрация действующего президента США Джо Байдена окажет очередную военную и финансовую помощь Украине за счет опустошения карманов налогоплательщиков. Такое заявление сделали в посольстве РФ в Штатах.
«Обратили внимание на анонсированный Белым домом очередной многомиллиардный «пакет» военной и финансовой помощи киевскому режиму. Под приближающийся с каждым днем уход администрация стремится еще больше опустошить карманы американских налогоплательщиков на поддержку заведомо проигрышного украинского проекта» — сообщает посольство в своем telegram-канале.
Такой подход властей США в ведомстве назвали циничным, так как объявление о новом пакете помощи случилось перед Новым годом. В посольстве отметили, что таким способом администрация Байдена пытается дать шанс киевскому режиму на достойное сопротивление ВС РФ. В дипмиссии призвали граждан США и Украины задуматься о том, что такие действия приводят лишь к бедствиям украинского народа.
Напомним, что Джо Байден в понедельник объявил о выделении очередного пакета военной помощи для Украины на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Также администрация США обязалась предоставить киевскому режиму бюджетную помощь в 3,4 миллиарда.
Читайте также:
СМИ Украины: в Киеве и Киевской области прогремели сильные взрывы
Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ
Дипломат Прауд: США при Трампе должны помешать Украине вступить в НАТО
Иван Мусатов