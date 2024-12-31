Welt: Зеленскому придется пойти на территориальные уступки на переговорах с РФ

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Владимиру Зеленскому придется пойти на территориальные уступки в ходе мирных переговоров с РФ. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на обозревателя издания Ибрагима Набера.
«Зеленский может быть вынужден поступиться украинской территорией ради перемирия» — заявил эксперт.
Такой сценарий может случится на фоне намерения избранного президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт в 2025 году. Для подписания мирного договора Зеленский вынужден отказаться от части территорий. Сам Трамп будет настаивать на готовность к компромиссам.
Австрийский военный эксперт Маркус Райснер уже сообщал изданию, что российская армия достигла кульминационного пункта в своем наступлении. Сейчас ВС РФ контролируют свыше 1,2 тысячи километров фронта.
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Иван Мусатов