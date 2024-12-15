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Военнослужащие Вооружённых сил Украины начнут отказываться выполнять приказы командования, и это может произойти в самое ближайшее время. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Об этом он написал в своём блоге, ссылаясь на случаи, уже отмеченные ранее.
По мнению Меркуриса, военнослужащие будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и повсеместно будет наблюдаться дезорганизованный отход. По его мнению, украинской обороне осталось жить недолго.
Самым сложным участком боевых действий он назвал Красноармейск (украинское название – Покровск), поскольку там у ВСУ критическая, почти фатальная, нехватка людей. Аналитик считает, что ВСУ вряд ли смогут осуществить наступление, поскольку сильно уступают армии России по численности.
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«Я предполагаю, что в ближайшие дни украинские солдаты сами решат, что делать, что бы ни приказали из Киева. Так уже происходило в Артемовске, в Мариуполе, в Угледаре», — заявил эксперт.
По мнению Меркуриса, военнослужащие будут игнорировать приказы не сдавать позиции, и повсеместно будет наблюдаться дезорганизованный отход. По его мнению, украинской обороне осталось жить недолго.
Самым сложным участком боевых действий он назвал Красноармейск (украинское название – Покровск), поскольку там у ВСУ критическая, почти фатальная, нехватка людей. Аналитик считает, что ВСУ вряд ли смогут осуществить наступление, поскольку сильно уступают армии России по численности.
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Александр Бойцов