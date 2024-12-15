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Депутат Верховной рады и глава парламентской группы партии «Платформа за жизнь и мир» Юрий Бойко заявил, что с каждым днем все больше украинских граждан выступают против сноса памятников и переименований населённых пунктов, передает Телеграм-канал «Страна.ua».
Депутат Верховной рады обратил внимание, что украинские радикалы, когда увидели сносы памятников Христофору Колумбу в Соединённых Штатах Америки, решили взять подобный курс и стали сносить памятники уже на Украине, а ещё переименовывать города и запрещать людям использовать русский язык.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» постоянно раскидывают с помощью беспилотников листовки над позициями ВСУ. В них они призывают славян сдаваться в плен и не лить лишнюю кровь, ни свою, ни чужую.
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«Мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас — тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей», — подчеркнул Юрий Бойко.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» постоянно раскидывают с помощью беспилотников листовки над позициями ВСУ. В них они призывают славян сдаваться в плен и не лить лишнюю кровь, ни свою, ни чужую.
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Ольга Енгалычева