Дубинский: Зеленского нужно отстранить от власти из-за его неадекватности

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По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, Владимира Зеленского нужно отстранить от власти по причине его неадекватности. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья», — написал в своем telegram-канале Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
Свое заявление депутат сделал на фоне выступления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Там глава киевского режима обвинил западных партнеров в обмане о вступлении Украины в НАТО.
Как отметил Дубинский, высказывания Зеленского связаны с его постепенным ухудшением психического здоровья. Также сейчас у него можно наблюдать признаки нервного срыва.
«У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват», — добавил депутат.
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