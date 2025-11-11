«Дублёр»: Стало известно, в каком случае Зеленского заменят на Залужного
Экс-депутат Рады: Залужный является дублёром Зеленского
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является дублёром Владимира Зеленского на случай, если не удастся сохранить второго у власти. Так считает бывший депутат Верховной рады, член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
Напомним, на днях Залужный дал развернутое интервью американскому изданию New York Post, в котором заявил, что Киев не должен соглашаться на условия Москвы по установлению мира, поскольку они означают капитуляцию. Он также озвучил мнение, что Украине необходимо установить контроль над утраченными территориями.
«Залужный свою предвыборную кампанию не ведет. Это Залужного ведут. У него есть покровители, которые выстраивают PR-кампанию и считают необходимым именно сейчас, в самый сложный, с военной точки зрения для Украины, период, опубликовать интервью именно Залужного. Интервью военного человека, который дает свою оценку происходящему», — сказал Килинкаров Общественной Службе Новостей.
По его словам, это является частью предвыборной программы бывшего главкома ВСУ. Британцы хотят заменить своего подопечного — Зеленского — на другого подопечного — Залужного, уверен эксперт.
Килинкаров добавил, что Залужный не является соперником Зеленскому, он выступает в качестве его дублёра на случай, если британцам не удастся сохранить главу киевского режима у власти.
В свою очередь бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил в интервью РИА Новости, что Зеленского устранят до Рождества, если он не сбежит, пишут argumenti.ru.
«Я просто жду, когда Зеленский потеряет защиту нацистов, которые его окружают, и олигархов, которые его окружают, и либо захочет сбежать к своему "Бугатти" и в одно из своих логовищ — на одну из дач по всему миру, либо его убьют», — приводит издание слова Уилкерсона.
До Рождества что-то из этого обязательно произойдёт, уверен Уилкерсон.