11 ноября 2025, 15:16

Экс-депутат Рады: Залужный является дублёром Зеленского

Валерий Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный является дублёром Владимира Зеленского на случай, если не удастся сохранить второго у власти. Так считает бывший депутат Верховной рады, член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.





Напомним, на днях Залужный дал развернутое интервью американскому изданию New York Post, в котором заявил, что Киев не должен соглашаться на условия Москвы по установлению мира, поскольку они означают капитуляцию. Он также озвучил мнение, что Украине необходимо установить контроль над утраченными территориями.





«Залужный свою предвыборную кампанию не ведет. Это Залужного ведут. У него есть покровители, которые выстраивают PR-кампанию и считают необходимым именно сейчас, в самый сложный, с военной точки зрения для Украины, период, опубликовать интервью именно Залужного. Интервью военного человека, который дает свою оценку происходящему», — сказал Килинкаров Общественной Службе Новостей.

«Я просто жду, когда Зеленский потеряет защиту нацистов, которые его окружают, и олигархов, которые его окружают, и либо захочет сбежать к своему "Бугатти" и в одно из своих логовищ — на одну из дач по всему миру, либо его убьют», — приводит издание слова Уилкерсона.