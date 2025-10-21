Зеленский предложил перемирие по текущей линии фронта

21 октября 2025, 19:32

Зеленский предложил перемирие по линии фронта с дальнейшими переговорами

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что вопрос о заморозке конфликта на Украине по линии фронта может стать точкой для начала переговоров. Об этом он сообщил в своем блоге.