Зеленский предложил перемирие по линии фронта с дальнейшими переговорами
Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский заявил, что вопрос о заморозке конфликта на Украине по линии фронта может стать точкой для начала переговоров. Об этом он сообщил в своем блоге.



По мнению лидера киевского режима, линия фронта может стать отправной точкой для дипломатических переговоров. Зеленский отметил, что решение провести диалог с российской стороной было принято после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

До этого Трамп заявил Зеленскому, что Украина не получит ракеты Tomahawk. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

