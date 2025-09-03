В ДНР раскрыли расположение подразделений иностранных наемников ВСУ
ВСУ разместили подразделения иностранных наемников вдоль всей линии фронта в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По его словам, речь идет о целых интернациональных соединениях. На границе ДНР и Днепропетровской области были замечены подразделения иностранных наемников ВСУ, а также на красноармейском, константиновском и краснолиманском направлениях, отметил Кимаковский.
Советник главы республики заключил, что Киев начал перебрасывать их в сторону Харьковской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
