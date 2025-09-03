В ДНР раскрыли расположение подразделений иностранных наемников ВСУ

03 сентября 2025, 12:40

Кимаковский: ВСУ разместили иностранных наемников вдоль всего фронта в ДНР

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ разместили подразделения иностранных наемников вдоль всей линии фронта в ДНР. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.