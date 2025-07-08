Дудаков: Украина получит лишь малую часть помощи США при возобновлении поставок
Украина может получить от США лишь малую партию ракет для ПВО
Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, если решение о возобновлении военной помощи будет согласовано. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, в администрации президента США идет борьба между лоббистскими группами.
«Если это решение будет согласовано, какое-то количество десятков ракет, например для систем Patriot, Украина все-таки получит», — пояснил Дудаков NEWS.ru.Он подчеркнул, что объемы траншей для ВСУ продолжают планомерно уменьшаться, и поставки не окажут существенного влияния на ход СВО.