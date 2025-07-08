Дудаков: Украина получит лишь малую часть помощи США при возобновлении поставок

Украина может получить от США лишь малую партию ракет для ПВО
Фото: istockphoto / Mohammad Bash

Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, если решение о возобновлении военной помощи будет согласовано. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.



По его словам, в администрации президента США идет борьба между лоббистскими группами.

«Если это решение будет согласовано, какое-то количество десятков ракет, например для систем Patriot, Украина все-таки получит», — пояснил Дудаков NEWS.ru.
Он подчеркнул, что объемы траншей для ВСУ продолжают планомерно уменьшаться, и поставки не окажут существенного влияния на ход СВО.
Виктория Иванченко

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