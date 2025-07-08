Дудаков: Украина получит лишь малую часть помощи США при возобновлении поставок

08 июля 2025, 13:11

Украина может получить от США лишь малую партию ракет для ПВО

Фото: istockphoto / Mohammad Bash

Украина может получить от США ограниченную партию ракет для систем ПВО, если решение о возобновлении военной помощи будет согласовано. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.





По его словам, в администрации президента США идет борьба между лоббистскими группами.





«Если это решение будет согласовано, какое-то количество десятков ракет, например для систем Patriot, Украина все-таки получит», — пояснил Дудаков NEWS.ru.

