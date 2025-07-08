В Екатеринбурге сыграли свадьбу в больнице после ампутации ноги невесте

08 июля 2025, 12:38

Ветеран СВО женился на израильтянке в больнице Екатеринбурга

Фото: istockphoto / Marina Moskalyuk

В Екатеринбурге врачи спасли жизнь гражданке Израиля, приехавшей на встречу с женихом. После операции по ампутации ноги молодые заключили брак прямо в больничной палате. Необычная свадьба прошла в отделении гнойной хирургии Городской клинической больницы № 14.





Как сообщает Baza, молодые — слепая гражданка Израиля Анастасия и ветеран СВО россиянин Владимир, познакомившиеся в интернете. У Анастасии развилась диабетическая стопа, из-за чего потребовалась ампутация ноги. Как только девушка пришла в себя после наркоза, влюбленные сыграли свадьбу.





«Володе придется меня носить на руках — об этом мечтает каждая девушка», — поделилась Анастасия.