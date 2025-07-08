ВСУ использовали кассетные боеприпасы при атаке дронов на Старобельск

08 июля 2025, 12:36

ВСУ применили кассетные боеприпасы при атаке БПЛА на Старобельск в ЛНР

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые силы Украины применили кассетные боеприпасы со шрапнелью при атаке беспилотников на город Старобельск, расположенный в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в силовых структурах ЛНР.