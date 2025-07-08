ВСУ использовали кассетные боеприпасы при атаке дронов на Старобельск
Вооружённые силы Украины применили кассетные боеприпасы со шрапнелью при атаке беспилотников на город Старобельск, расположенный в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в силовых структурах ЛНР.
Ранее глава республики Леонид Пасечник рассказал об атаке украинских БПЛА во вторник по трём городам. Как уточнили в региональном минздраве, в результате атаки были ранены три человека, среди них — 39-летняя женщина из Старобельска, она получила травму головы и множественные осколочные ранения обеих ног.
Как сообщил глава Старобельского муниципального округа Владимир Чернев, в центральной части города были зафиксированы четыре удара ВСУ с помощью беспилотников.
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