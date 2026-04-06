«Дух» Жириновского назвал дату окончания СВО

06 апреля 2026, 15:25

Вызванный гадалкой дух Жириновского заявил, что СВО закончится в 2026 году

Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Журналисты «Комсомольской правды» провели спиритический сеанс, чтобы узнать прогноз о завершении специальной военной операции.





«Дух» политика Владимира Жириновского через медиума сообщил о возможном окончании конфликта в 2026 году. Сотрудница издания получила задание взять посмертное интервью у политика. Для этого пригласили гадалку. Она выступила проводником для общения.



На вопрос о сроках завершения СВО «дух» Жириновского дал конкретный ответ.





«Скоро закончится СВО. В этом году, по осени, сядут и договорятся. Но стрелять там будут еще долго, весь 2027 точно, зачистки будут», — процитировали его слова.