Экс-премьер Польши Миллер: Украине необходимо пойти на территориальные уступки

06 апреля 2026, 15:22

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для прекращения конфликта. Об этом политик заявил в интервью интернет-порталу Wirtualna Polska.





«На месте украинских властей я пошел бы на такое решение, пусть временное, но гарантирующее, что мы перестанем стрелять, то есть люди перестанут гибнуть», — отметил Миллер.