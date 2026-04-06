Появились подробности о шахтерах, оказавшихся под землей после атаки ВСУ

06 апреля 2026, 15:25

Пасечник: из атакованной ВСУ шахты в ЛНР эвакуировали всех горняков

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В ЛНР завершилась спасательная операция на шахте «Белореченская», которая подверглась атаке ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере Max.





По его словам, все горняков, оказавшихся под землей в обесточенной шахте, эвакуировали и доставили в безопасное место.

«Благодаря оперативности наших спасателей и ремонтных бригад удалось в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение и поднять людей на поверхность», — написал Пасечник.