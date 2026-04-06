Сотрудника харьковского ТЦК ранили ножом
В Харькове неизвестные нанесли ножевые ранения сотруднику местного территориального центра комплектования. Об этом пишут украинские СМИ.
Инцидент произошёл в районе жилого массива «Новые дома». Пострадавшему сразу оказали первую помощь прямо на месте. Подробности происхождения нападения пока не раскрывают. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают злоумышленников.
Киевский режим испытывает нехватку личного состава в ВСУ, что приводит к насильственным действиям военкоматов. В интернете активно распространяются видео, на которых сотрудники ТЦК силой задерживают мужчин, часто применяя насилие. Эти действия вызывают общественные протесты и скандалы.
