16 декабря 2025, 22:08

Политолог Светов: Евросоюз думает только о своих «хотелках»

Фото: iStock/ffikretow

Западные политики не думают о реальности, когда говорят об изъятии российских активов. Так считает политолог Юрий Светов.





Ранее премьер Финляндии заявил, что у Европы нет выбора, кроме конфискации активов России.





«Они же не хотят думать о реальности. Они всё время думают о своих "хотелках". То есть они готовы пересмотреть правила принятия решений внутри Европейского союза. Они готовы утверждать, что они имеют юридическое право принимать решение по нашим активам. Но им же Бельгия говорит, что речь идёт об активах государства, которые невозможно изъять», — отметил Светов в разговоре с RT.

«Отправка в страну, где царит невероятный уровень государственной коррупции, где правит военная мафия, где царит неопределённость, и которая не является членом НАТО — это полностью противоречит интересам Венгрии и интересам национальной безопасности», — приводит издание слова Сийярто.