«Думают о своих хотелках»: Политолог оценил желание Запада изъять активы РФ
Политолог Светов: Евросоюз думает только о своих «хотелках»
Западные политики не думают о реальности, когда говорят об изъятии российских активов. Так считает политолог Юрий Светов.
Ранее премьер Финляндии заявил, что у Европы нет выбора, кроме конфискации активов России.
«Они же не хотят думать о реальности. Они всё время думают о своих "хотелках". То есть они готовы пересмотреть правила принятия решений внутри Европейского союза. Они готовы утверждать, что они имеют юридическое право принимать решение по нашим активам. Но им же Бельгия говорит, что речь идёт об активах государства, которые невозможно изъять», — отметил Светов в разговоре с RT.
Он напомнил, что в юрисдикции РФ тоже хранятся активы западных государств, которые Москва тоже может изъять в ответ на действия европейских стран. Этого они и боятся. Тем не менее принуждают правительства суверенных государств согласиться на их требования.
Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы «Час правды» твёрдо заявил, что Будапешт не выделит ни центра из своих денег на финансирование Украины и выступает против конфискации замороженных активов России, пишут argumenti.ru.
Он уточнил, что ЕС планирует передать Киеву более 200 миллиардов евро российских денег, и из них более половины должно пойти на финансирование ВСУ.
«Отправка в страну, где царит невероятный уровень государственной коррупции, где правит военная мафия, где царит неопределённость, и которая не является членом НАТО — это полностью противоречит интересам Венгрии и интересам национальной безопасности», — приводит издание слова Сийярто.
Венгрия категорически с этим не согласна, подчеркнул венгерский министр.