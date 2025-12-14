Сийярто и Сикорский поругались из-за российских активов
Главы МИД Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто 14 декабря обменялись резкими заявлениями в соцсети X (бывший Twitter) из‑за идеи конфискации замороженных российских активов в Европе.
Поводом стала реакция Сикорского на публикацию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот написал, что решение о конфискации активов, принятое лидерами ЕС в обход позиции Будапешта, по сути нарушает закон и равносильно объявлению войны России.
Орбан подчеркнул, что Венгрия «не собирается участвовать в этой извращенной брюссельской схеме».
Сикорский, намекнув на близость Орбана к Москве, оставил под постом комментарий: «Виктор заработал свой орден Ленина». В ответ Сийярто возмутился и заявил, что именно Польша «хочет войны между Россией и Европой», а Венгрия не позволит втянуть себя в подобный конфликт.
Сикорский парировал, что никакой войны не будет без действий России, и добавил, что Венгрия, по его мнению, «и на этот раз встала бы на ее сторону».
