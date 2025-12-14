Сийярто и Сикорский поругались из-за российских активов

14 декабря 2025, 17:56

Фото: istockphoto/butenkow

Главы МИД Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто 14 декабря обменялись резкими заявлениями в соцсети X (бывший Twitter) из‑за идеи конфискации замороженных российских активов в Европе.