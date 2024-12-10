«Дуракам закон не писан»: о защищенности полигона для запуска «Орешника» от ВСУ

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Боевики ВСУ вряд ли поразят полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускают российские ракеты «Орешник». Такое мнение «Ленте.ру» выразил отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Дуракам (ВСУ) закон не писан, стрелять они будут продолжать (атаковать)», — сказал собеседник.Матвийчук подчеркнул, что российский объект хорошо защищен. В частности, имеет несколько степеней защиты.
«Я полагаю, что ни одна из ракет туда просто не долетает, ее уничтожают на подступах. Так что я думаю, что Капустин Яр в безопасности», — заключил эксперт.Россия применила «Орешник» по Украине 21 ноября после атак со стороны ВСУ британскими и американскими дальнобойными ракетами российских военных объектов в Курской и Брянской областях.
Украина периодически предпринимает попытки нанести удар по месту запуска «Орешника».
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