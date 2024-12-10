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«Дуракам закон не писан»: о защищенности полигона для запуска «Орешника» от ВСУ

Полковник Матвийчук: полигон для запуска «Орешника» защищен от боевиков ВСУ
Фото: istockphoto/byelaman

Фото: istockphoto/byelaman

Боевики ВСУ вряд ли поразят полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускают российские ракеты «Орешник». Такое мнение «Ленте.ру» выразил отставной полковник Анатолий Матвийчук.
«Дуракам (ВСУ) закон не писан, стрелять они будут продолжать (атаковать)», — сказал собеседник.
Матвийчук подчеркнул, что российский объект хорошо защищен. В частности, имеет несколько степеней защиты.



«Я полагаю, что ни одна из ракет туда просто не долетает, ее уничтожают на подступах. Так что я думаю, что Капустин Яр в безопасности», — заключил эксперт.
Россия применила «Орешник» по Украине 21 ноября после атак со стороны ВСУ британскими и американскими дальнобойными ракетами российских военных объектов в Курской и Брянской областях.

Украина периодически предпринимает попытки нанести удар по месту запуска «Орешника».

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Путин высказался о мошенничестве госорганов Украины против россиян
Президент Путин: телефонные мошенники на Украине возведены в ранг госполитики
10 декабря 2024, 17:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российская власть в курсе телефонного мошенничества госорганов Украины в отношении россиян. Более того, данное явление возведено в ранг государственной политики Украины, заявил президент России Владимир Путин.
«По поводу того, что с территории Украины предпринимаются определенные действия (по мошенничеству против россиян — прим. ред.) — абсолютно точно, это нам известно. Это возведено в ранг государственной политики, это одна из линий атак на нас с вами, на наше население», — произнес президент в рамках заседания Совета по развитию общества и правам человека.
Перед этим ФСБ показала видеокадры задержания работников мошеннических колл-центров. По данным ведомства, злоумышленники зарабатывали до миллиона долларов в день, прикрытые Службой безопасности Украины (СБУ). Зафиксировано порядка 100 тысяч пострадавших, которые проживают в более 50 государствах.

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#война
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В Германии ответили на требование Зеленского
Журналист Репке: Украина не получит ни солдат, ни оружия
10 декабря 2024, 17:00

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
Журналист подчеркнул, что у предводителя киевского режима нет выбора. Так Репке прокомментировал публикацию Зеленского, в которой тот заявил, что Украине нужно больше оружия, а не снижение призывного возраста.

Журналист заключил, что сегодня ситуация для Украины крайне тяжелая.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#владимир зеленский
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В Госдуме объяснили, для чего Белоруссии ядерное оружие
Депутат Госдумы Швыткин: ядерное оружие у Белоруссии — сдерживающий фактор
10 декабря 2024, 16:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

Ядерное оружие у Беларуси позволит ей сдержать вероятного противника, объяснил «Ленте.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.
Парламентарий уточнил, что главная задача союзных стран — укрепить обороноспособность, а также поддержать на высоком уровне боевой потенциал. Все дело во внешних угрозах, в частности, со стороны блока НАТО, добавил собеседник.

«И, безусловно, в случае возникновения агрессии в отношении Союзного государства, мы имеем право и средства для того, чтобы ей противостоять (…) наличие подобных ядерных зарядов — это сдерживающий фактор», — прокомментировал Швыткин.
Депутат резюмировал, что делается все возможное, чтобы не допустить катастрофы с применением ядерных вооружений.

Перед этим стало известно, почему людям с Западной Украины отказывают в убежище.

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#украина
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#госдума
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Politico: некоторые государства отказывают в убежище людям с Западной Украины
10 декабря 2024, 16:52

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Людям с Западной Украины отказывают в убежище некоторые государства, утверждая, что они и так далеко от зоны боевых действий. Об этом пишет Politico.
«Ряд стран также начинает отказывать в убежище людям с Западной Украины, мотивируя это тем, что они находятся достаточно далеко от линии фронта», — сказано в материале.
На фоне боевых действий, а также мобилизации на Украине люди покидают страну всеми возможными способами.

В республике уже оценили демографическую ситуацию. По данным украинского Минюста, в период с января по июнь этого года умерло свыше 250 тысяч украинцев, в то время как родилось всего 87 тысяч человек.

Ранее стало известно, что сказал о России полковник ВСУ.

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#украина
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#сво
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В Пентагоне высказались о влиянии «Орешника» на ход СВО
Замглавы Пентагона Хикс: «Орешник» не повлияет на ход СВО
10 декабря 2024, 16:34

Фото: istockphoto/Kiyoshi Tanno

Российский ракетный комплекс «Орешник» не повлияет на ход спецоперации на Украине, заявила ТАСС замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.
«Мы смотрим и оцениваем пуск, как и в случае с гиперзвуковыми ракетами. Не видим стратегических изменений», — сказала она корреспонденту издания.

Хикс добавила, что Вашингтон внимательно следит за высказываниями российского лидера Владимира Путина по теме ядерных вооружений.

Перед этим военный аналитик Анатолий Матвийчук подчеркивал, что полигон Капустин Яр в астраханском регионе, откуда пускали «Орешник», хорошо защищен от атак со стороны боевиков ВСУ.

В конце ноября Владимир Путин обратился к россиянам, заявив о том, что региональный конфликт на Украине приобрел черты глобального. Тогда стало известно об ударах ВСУ по Курской и Брянской областям американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В ответ Россия применила ракету «Орешник».

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#конфликт
#сша
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RT: американская ЧВК прописалась в СНТ под Киевом как благотворительный фонд
10 декабря 2024, 16:00

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Под Киевом на территории СНТ «Энтузиаст» зарегистрировала свой филиал американская ЧВК Sons of Liberty International, возглавляемая бывшим журналистом и военным наемником Мэттью Вандайком. Об этом сообщает RT. При этом, как отмечается, военная компания фигурирует в документах как благотворительный фонд, хотя занимается тренировкой боевиков ВСУ и разработкой военной медицинской техники.
Сам Мэттью Вандайк стал известен еще во времена гражданской войны в Ливии, как отмечает RT, когда воевал на стороне мятежников, попал в плен и сбежал. Его организация позиционирует себя как некоммерческая военная корпорация, занятая консультацией и снабжением проамериканских военных сил (к примеру, ВСУ) за счет якобы бесплатной помощи со стороны ветеранов ВС США. Однако при этом компания сама признает, что зависит от государственных денег.

Ранее основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что президенту США Джо Байдену не следует провоцировать Россию, а особенно после удара по Украине баллистической ракетой «Орешник».

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Полковник ВСУ высказался о России
Полковник ВСУ Селезнев признал, что спецслужбы Украины недооценили Россию
10 декабря 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Nastco

Украинские спецслужбы недооценили российский потенциал, заявил экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев телеканалу «НТА». В частности, офицер упомянул, что Украина ошибалась в оценке способности РФ производить дроны и прочие вооружения в необходимых количествах.
«Некоторые военные эксперты заявляли, что Российская Федерация никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц — оказалось, что противник способен производить и две, и даже больше двух тысяч дронов», — сказал полковник ВСУ.

Он резюмировал, что украинская сторона хорошо помнит свои «иллюзии» относительно российской армии.

Ранее пророссийские подпольщики рассказали о последних событиях в Сумской области Украины.

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#россия
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#вс рф
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#новости
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Депутат Госдумы рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Депутат Госдумы сообщил о сожжённых деревнях и концлагерях в Курской области
10 декабря 2024, 15:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Суджанском районе Курской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) сожгли десятки деревень, разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 социальных объектов. Кроме того, украинские военные устроили пыточные камеры в домах жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.
По его словам, ВСУ создали концлагеря, в которых находятся более 1100 мирных граждан.
«Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос», – приводит слова депутата РИА Новости.

Он добавил, что на территорию Украины были угнаны и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн зерна похищено со складов.

Иванов отметил, что разрушено или повреждено 1112 километров автомобильных дорог, что составляет 12% от протяжённости всех дорог Курской области, и 36 мостов.

Однако, по словам депутата Госдумы, в Курской области ВСУ «заплатили высокую цену»: 39 460 убиты, уничтожено 234 танка, 294 боевых машины пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили 12 бригад боевиков ВСУ в курском приграничье.

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#россия
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Лебедев: разведчики в Сумской области нанесли минометный удар по ДРГ Украины
10 декабря 2024, 15:20

Фото: istockphoto/Andi_Martin

Минометный удар по украинским диверсантам нанесли разведчики в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«…Наши разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отбомбили туда из миномёта. Предположительно, засекли группу ДРГ», — пояснил собеседник.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что российские военные нанесли поражение 12 бригадам противника в Курской области.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан на протяжении восьми лет. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
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#конфликт
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