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Украинские спецслужбы недооценили российский потенциал, заявил экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев телеканалу «НТА». В частности, офицер упомянул, что Украина ошибалась в оценке способности РФ производить дроны и прочие вооружения в необходимых количествах.
«Некоторые военные эксперты заявляли, что Российская Федерация никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц — оказалось, что противник способен производить и две, и даже больше двух тысяч дронов», — сказал полковник ВСУ.
Он резюмировал, что украинская сторона хорошо помнит свои «иллюзии» относительно российской армии.
Ранее пророссийские подпольщики рассказали о последних событиях в Сумской области Украины.
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Никита Кротов