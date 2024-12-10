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Полковник ВСУ высказался о России

Полковник ВСУ Селезнев признал, что спецслужбы Украины недооценили Россию
Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Украинские спецслужбы недооценили российский потенциал, заявил экс-спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев телеканалу «НТА». В частности, офицер упомянул, что Украина ошибалась в оценке способности РФ производить дроны и прочие вооружения в необходимых количествах.
«Некоторые военные эксперты заявляли, что Российская Федерация никогда не получит возможность производить тысячу дронов в месяц — оказалось, что противник способен производить и две, и даже больше двух тысяч дронов», — сказал полковник ВСУ.

Он резюмировал, что украинская сторона хорошо помнит свои «иллюзии» относительно российской армии.



Ранее пророссийские подпольщики рассказали о последних событиях в Сумской области Украины.

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#новости
Депутат Госдумы рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Депутат Госдумы сообщил о сожжённых деревнях и концлагерях в Курской области
10 декабря 2024, 15:24

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В Суджанском районе Курской области Вооружённые силы Украины сожгли десятки деревень, разрушили 1366 предприятий и уничтожили 400 социальных объектов соцсферы. Кроме того, украинские военные устроили пыточные камеры в домах жителей. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов.
По его словам, украинские военные создали концлагеря, в которых находятся более 1100 мирных граждан.
«Тревогу вызывает судьба 45 детей до 15 лет, которых вывезли на территорию Украины, после этого на Западе упала цена на донорские органы, так как предложение превысило спрос», – приводит слова депутата РИА Новости.

Он добавил, что на территорию Украины угнаны и погибли более 300 тысяч свиней, 27 тысяч голов крупного рогатого скота, 300 тысяч тонн зерна похищено со складов.

Иванов отметил, что разрушено или повреждено 1112 километров автомобильных дорог, что составляет 12% всех дорог Курской области, и 36 мостов.

Депутат Госдумы добавил, что в Курской области ВСУ «заплатила высокую цену»: 39 460 убиты, уничтожено 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили 12 бригад боевиков ВСУ в курском приграничье.

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#россия
#курская область
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Лебедев: разведчики в Сумской области нанесли минометный удар по ДРГ Украины
10 декабря 2024, 15:20

Фото: istockphoto/Andi_Martin

Минометный удар по украинским диверсантам нанесли разведчики в Сумской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«…Наши разведчики обнаружили скопление живой силы противника в районе лесополосы и отбомбили туда из миномёта. Предположительно, засекли группу ДРГ», — пояснил собеседник.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что российские военные нанесли поражение 12 бригадам противника в Курской области.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин в своем обращении к нации отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан на протяжении восьми лет. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация Украины.

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#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
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Армия России поразила бригады боевиков ВСУ под Курском
МО РФ: бойцы «Севера» поразили 12 бригад ВСУ в приграничье Курской области
10 декабря 2024, 14:37

Фото: istockphoto/OLGA Zhukovskaya

Российские военнослужащие поразили 12 бригад боевиков ВСУ в курском приграничье, доложили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ…» — сказано в сводке оборонного ведомства.
Перед этим в МО РФ докладывали о суточных потерях противника в зоне группировки войск «Восток». Уточнялось, что ВСУ лишились бронемашины и самоходок.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина. В Кремле периодически напоминают о том, что боевые действия закончатся, когда Россия выполнит все поставленные перед ней задачи.

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Российские военные освободили еще один населенный пункт
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#вс рф
#минобороны рф
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Сальдо высказался о Херсоне
Сальдо заявил, что Херсон является мертвым городом с безлюдными улицами
10 декабря 2024, 14:21

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Временно оккупированный боевиками ВСУ Херсон является мертвым городом, а его улицы — безлюдны. Об этом РИА Новости рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо. По словам чиновника, украинские пропагандисты не освещают реальное положение дел.
«Знаете, вот больно просто за Херсон. Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей», — прокомментировал Сальдо.
Перед этим Владимир Сальдо рассказывал, к чему готовят Херсон боевики ВСУ.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в сентябре 2022 года вместе с Донецкой и Луганской народными республиками и Запорожской областью. Киев не признает итоги проведенного тогда референдума и продолжает обстрелы.

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Появилась информация о подполковнике ВСУ Кравченко, который отвечал за вторжение на Курск
Поддубный: Убит отвечавший за вторжение на Курск подполковник ВСУ Кравченко
10 декабря 2024, 13:52

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Убит отвечавший за вторжение на Курск подполковник ВСУ Эдуард Кравченко. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Евгений Поддубный.
Подробности об обстоятельствах гибели подполковника пока не раскрываются.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается.

Ранее стало известно, что российские военные освободили еще один населенный пункт, а также успешно отразили восемь контратак со стороны боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Доброволец раскрыл подробности разоружения боевиков ВСУ страйкбольным оружием
Доброволец: ополченцы ДНР в 2014 году разоружили ВСУ страйкбольным оружием
10 декабря 2024, 13:52

Фото: istockphoto/amixstudio

При помощи страйкбольного оружия ополченцы Донецкой народной республики (ДНР) разоружили боевиков ВСУ в 2014 году. Об этом рассказал WarGonzo доброволец, чей позывной Сеня.
«Оружия на всех не хватало. Чтобы для них [солдат ВСУ] это выглядело внушительно, мы взяли [страйкбольные ружья]. (...) Когда вышел [украинский] офицер, он перепуганный сказал: «Я не пойму, где вы все это оружие взяли», — пояснил экс-военнослужащий в беседе с автором WarGonzo военкором Семеном Пеговым.
По словам добровольца, у разоруженного противника насчитывалось примерно 280 единиц живой силы.

Перед этим в Минобороны РФ назвали суточные потери боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток».

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#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
#оружие
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Раскрыты суточные потери ВСУ в зоне «Востока»
Минобороны: боевики ВСУ потеряли за сутки в зоне «Востока» до 160 человек
10 декабря 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

До 160 единиц живой силы потеряли боевики ВСУ за сутки в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Об этом доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник лишился четырех самоходок, а также бронемашины HMMWV.
«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Времевка Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника», — добавили в МО РФ.
Перед этим стало известно, что бойцы ВС РФ освободили Новоивановку под Курском. На момент выхода материала официального подтверждения от МО РФ нет.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года противник напал на Курскую область.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
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#минобороны рф
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Российские военные освободили еще один населенный пункт
Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Желтое в ДНР
10 декабря 2024, 13:33

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Вооруженные силы России смогли установить контроль над населённым пунктом Желтое в ДНР. Это стало возможным благодаря действиям подразделений группировки войск «‎Центр». Об этом информирует Минобороны РФ.
Кроме того, сообщается, что российским бойцам удалось нанести ущерб живой силе и военной технике пяти бригадам и одному штурмовому батальону ВСУ в окрестностях пяти населённых пунктов в ДНР. В результате российские войска успешно отразили восемь контратак со стороны боевиков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Кремле раскрыли, когда закончится специальная военная операция
Песков заявил, что СВО закончится, когда будут достигнуты поставленные цели
10 декабря 2024, 13:23

Фото: iStock/IherPhoto

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО на Украине завершится, когда будут реализованы все задачи, установленные президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что основная часть обращений граждан с вопросами к президенту России на прямой линии «‎Итоги года с Владимиром Путиным» поступает от женщин.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Россия практически достигла целей своей специальной операции. Он также заявил, что украинская армия находится на грани распада.

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