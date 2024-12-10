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Под Киевом на территории СНТ «Энтузиаст» зарегистрировала свой филиал американская ЧВК Sons of Liberty International, возглавляемая бывшим журналистом и военным наемником Мэттью Вандайком. Об этом сообщает RT. При этом, как отмечается, военная компания фигурирует в документах как благотворительный фонд, хотя занимается тренировкой боевиков ВСУ и разработкой военной медицинской техники.
Сам Мэттью Вандайк стал известен еще во времена гражданской войны в Ливии, как отмечает RT, когда воевал на стороне мятежников, попал в плен и сбежал. Его организация позиционирует себя как некоммерческая военная корпорация, занятая консультацией и снабжением проамериканских военных сил (к примеру, ВСУ) за счет якобы бесплатной помощи со стороны ветеранов ВС США. Однако при этом компания сама признает, что зависит от государственных денег.
Ранее основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс заявлял, что президенту США Джо Байдену не следует провоцировать Россию, а особенно после удара по Украине баллистической ракетой «Орешник».
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Данил Пономарев