Дуран: Зеленский обсудит в Турции возобновление переговоров между РФ и Украиной
Переговорный процесс между Россией и Украиной станет одной из ключевых тем рабочего визита Владимира Зеленского в Турцию, запланированного на 19 ноября. Об этом заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
По его словам, в Анкаре планируется обсудить вопросы двусторонней повестки, а также ситуацию вокруг конфликта, включая так называемый стамбульский процесс, возможность установления перемирия и шаги к долгосрочному урегулированию. Турецкая сторона неоднократно заявляла, что стремится возобновить переговоры между делегациями России и Украины, однако конкретных договорённостей пока нет.
Ожидается, что в переговорах примет участие и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также прибудет в Турцию в среду. Как сообщали источники, Анкара рассчитывает усилить дипломатическую активность и выступить площадкой для дальнейших контактов сторон конфликта.
Читайте также: